Lavrov: “Hitler aveva origini ebraiche”. Israele chiede alla Russia di scusarsi: “Frasi scandalose e false”

In seguito al commento di Lavrov, secondo cui Hitler aveva origini ebraiche, Israele chiede alla Russia di scusarsi per la “menzogna”. Nel tentativo di giustificare l’invasione in Ucraina parlando di “denazificare” il Paese, il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov ha affermato che Adolf Hitler aveva origini ebree. Lavrov ha inoltre affermato che le origini ebraiche del presidente ucraino Volodymyr Zelensky “non hanno importanza”.

Le parole del ministro degli Esteri israeliano

Secondo quanto riportato da The Independent, il ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid ha chiesto a Mosca delle scuse e ha definito le osservazioni di Lavrov “imperdonabili, scandalose e storicamente false”. “Il livello più basso di razzismo contro gli ebrei è accusare gli stessi ebrei di antisemitismo”, ha detto Lapid al sito web di notizie YNet.

Funzionari dello Yad Vashem, il memoriale israeliano dell’Olocausto, in un comunicato hanno affermato che Lavrov sta “trasformando le vittime in criminali sulla base di un’affermazione completamente infondata, ovvero che Hitler era di discendenza ebraica”. “

Ugualmente grave è definire nazisti gli ucraini in generale e il presidente Zelensky in particolare. Questo, tra le altre cose, è una completa distorsione della storia e un affronto alle vittime del nazismo”, aggiunge il comunicato.

La dura critica di Israele nei confronti di Mosca arriva in un momento in cui il paese ha cercato di assumere una posizione neutrale nella guerra. Il portavoce del governo tedesco Steffen Hebstreit ha definito la “propaganda” di Mosca “assurda” e indegna di un commento.

L’invasione in Ucraina

Il 24 febbraio il presidente russo Vladimir Putin ha invaso l’Ucraina ma definendola una “operazione militare speciale”, per liberare il paese dai leader neonazisti. Per la natura dell’aggressione non provocata, le autorità ucraine hanno fatto un parallelo dei tra Putin e Hitler.

“Mosca sta semplicemente cercando argomenti per giustificare gli omicidi di massa degli ucraini”, ha twittato il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak.

Dmytro Kuleba, ministro degli Esteri ucraino, ha affermato che i commenti di Lavrov hanno messo in luce “l’antisemitismo profondamente radicato nelle élite russe”. “Le sue osservazioni sono offensive per il presidente ucraino, Israele e il popolo ebraico. Più in generale, dimostrano che attualmente la Russia è piena di odio verso le altre nazioni”, ha aggiunto Kuleba.

Zelensky ha spesso parlato del suo background familiare per sostenere che il paese non è pieno di odio come è invece dipinto da Putin. Il nonno di Zelensky aveva combattuto nell’esercito sovietico contro i nazisti, mentre altri familiari erano morti durante l’Olocausto.

“Nel giustificare questa aggressione, Vladimir Putin ha distorto e si è appropriato indebitamente della storia dell’Olocausto affermando falsamente che l’Ucraina democratica deve essere” denazificata “, ha affermato il Museo dell’Olocausto in una dichiarazione il 24 febbraio.