L’Iran ha sufficiente uranio arricchito per costruire la bomba atomica. L’Iran ha uranio arricchito 15 volte superiore agli accordi. E’ quanto afferma l’AIEA, Agenzia internazionale per l’energia nucleare.

L’Iran ha sufficiente uranio arricchito per costruire la bomba atomica

Secondo l’AIEA, le scorte di uranio arricchito al 60% in Iran sono salite a 43 kg, abbastanza perché la nazione possa fabbricare una bomba atomica se dovesse arricchire l’uranio al 90% di purezza, secondo il rapporto ottenuto da NBC News.

Il rapporto rileva inoltre che il passaggio dell’uranio dal 60% al 90% di purezza per l’Iran non rappresenterebbe una sfida tecnologica.

“L’Iran ha abbastanza uranio per produrre la bomba atomica”

“L’Iran attualmente ha accumulato abbastanza uranio arricchito da essere in grado di produrre rapidamente più di una quantità significativa di HEU (uranio altamente arricchito) per una bomba”, ha detto a NBC News Daryl Kimball del think tank della Arms Control Association.

“Il tempo impiegato per farlo, ora può essere misurato in giorni, non settimane o mesi”.

L’AIEA ha inoltre affermato che l’Iran non ha “fornito spiegazioni tecnicamente credibili in relazione ai risultati dell’Agenzia” nei luoghi in cui è stato trovato materiale nucleare non dichiarato, ha riferito il Wall Street Journal.

Inoltre, non aveva informato l’AIEA dell’attuale ubicazione del materiale nucleare che è stato trovato o delle apparecchiature che erano state contaminate da particelle di uranio, nonostante avesse avuto “numerose opportunità” per dare conto del materiale nucleare non dichiarato.

Teheran: “Report scorretti”

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Saeed Khatibzadeh, ha affermato che i report dell’AIEA sono scorretti e non riflettono la verità sulle conversazioni tra l’Iran e l’agenzia delle Nazioni Unite. “Il report è stato stilato al momento o anche prima dell’incontro tra Iran e AIEA e sembra che la conclusione sia stata diffusa in tutta fretta”, ha affermato Khatibzadeh. (fonte Upi.com)