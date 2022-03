Lukashenko svela il piano di guerra di Putin? La mappa in diretta tv: “Attacco fino alla Transnistria”

Vladimir Putin vuole avanzare fino alla Transnistria? Il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko, quello che possiamo considerare l’alleato di Putin in questa folle invasione all’Ucraina, in diretta televisiva ha parlato con i ministri del suo governo e con i generali delle forze armate.

Alle spalle del presidente una grande cartina. Sulla cartina le possibili prossime mosse di Putin.

Sulla mappa, come spiegano gli esperti, si vede la manovra a tenaglia di Putin sulle principali città ucraine, Kiev compresa, il possibile sbarco a Odessa e poi, questa è probabilmente la cosa più inquietante, la possibile marcia dell’esercito fino alla Transnistria.

Cosa abbiamo visto?

Ma cosa ci ha mostrato Lukashenko? Possibile che il presidente della Bielorussia abbia voluto mostrare una cartina così importante in diretta televisiva? Si tratta solo di un depistaggio? Di una cartina vecchia? Di un vecchio piano di attacco? Impossibile rispondere a tutte queste domande. D’altronde in questi giorni i vari scenari evolvono e si modificano di ora in ora se non di minuto in minuto.

Dov’è la Transnistria

La Transnistria è una sorta di enclave russa all’interno della Moldavia. Enclave che nel 2014 chiese l’annessione alla Russia proprio durante l’invasione di Putin della Crimea.