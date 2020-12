Luke Letlow è il primo membro del Parlamento Usa che muore per i postumi dell’infezione da Coronavirus. Il giovane deputato del Congresso americano Luke Letlow, eletto lo scorso novembre alla House of Representatives, è morto per “complicazioni legate al Covid-19”. Lo ha riferito il suo portavoce nella notte, come riporta la Cnn.

Luke Letlow, repubblicano di 41 anni appena eletto in Lousiana

Letlow, 41 anni, eletto in Louisiana per i repubblicani, aveva annunciato la sua positività al virus lo scorso 18 dicembre, scrivendo su Fb che era “a casa a riposare, seguendo tutte le linee guida CDC, i protocolli di quarantena e le raccomandazioni dei medici”. Alcuni giorni dopo era stato ricoverato in ospedale in terapia intensiva.

Il portavoce di Letlow, Andrew Bautsch, ha confermato la morte del membro del Congresso eletto all’Ochsner-LSU Health Shreveport. “La famiglia apprezza le numerose preghiere e il sostegno negli ultimi giorni, ma chiede privacy durante questo momento difficile e inaspettato”, ha detto Bautsch in una nota.

Biden punta a un milione di vaccini al giorno

Intanto, Joe Biden amplia la sua squadra per combattere il Covid. E punta a un milione di vaccini contro il Covid-19 al giorno. Il presidente-eletto effettua infatti altre nomine per rafforzare il coordinamento e la distribuzione dei vaccini.

Si tratta di Bechara Choucair, Carole Johnson e Tim Manning. Choucair, responsabile sanitario di Kaiser Permanente, colosso americano per i sistemi di consegna nella sanità, sarà il coordinatore per i vaccini.

Johnson, ex consigliera dell’amministrazione Obama, sarà invece la nuova coordinatrice per i test, mentre Manning sarà il coordinatore delle forniture per il Covid. (fonte Ansa)