Il ministro degli Affari Esteri della repubblica del Malawi, Nancy Tembo, ha ribadito il sostegno del suo Paese all’integrità territoriale del Marocco. Lo ha fatto nel corso di una visita ufficiale compiuta a Rabat.

“Malawi sostiene “l’Iniziativa per l’Autonomia del Sahara marocchino”

Questa posizione è stata espressa nel comunicato stampa congiunto diffuso in chiusura dell’incontro svoltosi tra il ministro degli Affari Esteri del Marocco, Nasser Bourita, e la sua controparte malawiana.

Lilongwe, si specifica in questo comunicato stampa, sostiene l’integrità territoriale del Marocco e gli sforzi delle Nazioni Unite come quadro esclusivo per raggiungere una soluzione realistica, pratica, politica e duratura alla disputa sul Sahara.

Visita ufficiale in Maroccco per l’inaugurazione dell’ambasciata

Il Malawi riafferma inoltre il suo continuo sostegno all’iniziativa di autonomia regionale, presentata dal Marocco, come l’unica credibile e realistica per una soluzione di questa controversia.

In visita ufficiale in Marocco dal 17 al 21 dicembre per l’inaugurazione dell’ambasciata del suo paese a Rabat e la messa in funzione del suo consolato generale a Laâyoune, il capo della diplomazia malawiana ha annunciato che porterà a termine una visita alle province del sud.

Un’occasione per vedere la crescita economica e sociali, nonché le dinamiche politiche e democratiche vissute da questo regione. Questa visita sarà anche l’occasione per esplorare i progressi compiuti nel attuazione del Nuovo Modello di Sviluppo per le province del Sud, lanciato nel 2015 dal Re Mohammed VI.