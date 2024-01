Marocco: delegazione Onu in visita nelle province del sud

Una delegazione, composta da 14 ambasciatori, rappresentanti permanenti presso l’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, inizia oggi un tour delle Province Meridionali del Marocco. In questa occasione gli ambasciatori constateranno il particolare sviluppo di questa parte dei territori marocchini. In un contesto in cui lo sviluppo sostenibile e la cooperazione regionale sono questioni cruciali, il Marocco si posiziona come uno dei principali attori in Africa. Con una visione strategica e iniziative concrete, il Paese sta seguendo il suo cammino verso un futuro prospero e inclusivo per l’intera regione.

La visita di questi ambasciatori nelle province del sud evidenzia la determinazione del Marocco nel mettere in risalto i suoi progressi in tutti i settori di questa regione, culla della diversità culturale, dei valori politici e sociali che uniscono le componenti del Regno. Questa ricca identità è un motore essenziale dello sviluppo e della coesione nazionale.

Il Marocco non solo promuove lo sviluppo nel suo territorio, ma estende anche il suo slancio e il suo sostegno ai suoi vicini africani. E attraverso il suo impegno nelle missioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite e la sua assistenza medica su larga scala, il Marocco dimostra la sua solidarietà e il suo impegno nei confronti del continente africano.

Il Nuovo Modello di Sviluppo per le Province del Sud illustra l’impegno del Marocco verso l’empowerment economico e sociale. Questo modello mira a rafforzare le capacità locali e a promuovere l’integrazione regionale. I risultati sono già visibili, con indicatori socioeconomici che spesso superano la media nazionale.

In quanto paese di passaggio tra Africa, Europa e Medio Oriente, il Marocco è un attore chiave nella promozione degli scambi economici, culturali e politici. La sua posizione geografica strategica lo rende un hub regionale vitale, promuovendo il commercio Nord-Sud e Sud-Sud. La recente iniziativa volta a facilitare l’accesso degli Stati del Sahel all’Oceano Atlantico ne è un esempio concreto. Il Marocco sta emergendo come modello di sviluppo e cooperazione in Africa. Con il suo impegno per l’identità culturale, lo sviluppo sostenibile e la cooperazione regionale, il Paese sta aprendo la strada a un futuro di progresso e prosperità condivisa per tutti.