WASHINGTON – “Meghan Markle? Sono sorpreso che sia cattiva con me, ma è fantastico avere una principessa americana”: lo ha detto il presidente Usa Donald Trump in una intervista al tabloid britannico The Sun.

L’ex attrice americana aveva parlato di Trump in una intervista del 2016 ad un talk show americano, il The Nightly Show with Larry Wilmore. “E’ davvero arrivato il momento di andare. Abbiamo girato Suits a Toronto e io potrei semplicemente restare in Canada. Trump è divisivo. Basta pensare al voto femminile: il partito repubblicano nel 2012 ha perso il 12% del voto femminile. Si tratta di un numero molto alto”, aveva detto la duchessa di Sussex, definendo Trump un “misogino”.

“Non voti semplicemente per Hillary Clinton. Sì, la voti perché è una donna, ma sicuramente anche perché Trump ha reso facile farti capire che non vuoi il tipo di mondo che sta disegnano lui”.

Nell’intervista al Sun alla vigilia della sua visita nel Regno Unito il capo di Stato americano ha detto di essere “veramente amato in Gran Bretagna” nonostante le proteste annunciate anche per la sua seconda visita nel Paese. Ha anche parlato della politica inglese: “Theresa May ha mandato a monte la Brexit dando tutte le carte alla Ue”, ha detto. “Penso che Boris Johnson abbia fatto un ottimo lavoro e che sarebbe un eccellente come primo ministro”, ha aggiunto, “mi piace, mi è sempre piaciuto. Non so se verrà scelto ma penso che sia un vero brav’uomo, una persona piena di talento”, ha aggiunto. (Fonti: Ansa, The Sun)