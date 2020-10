Melania Trump ha sottratto la propria mano alla stretta del marito Donald Trump alla conclusione dell’ultimo dibattito della campagna elettorale presidenziale Usa. E non era la prima volta

Joe Biden e Jill e Donald Trump e Melania, l’abbraccio dei primi e lei che lascia la mano di lui tra i secondi. All’ultimo dibattito tra i candidati presidenti Usa prima delle elezioni del 3 novembre si sono viste la coppia affiatata, forse anche troppo, e la coppia che sta per scoppiare.

Al termine dello scontro, questa volta meno violento e volgare del primo andato in onda in diretta tre settimane fa, sul palco sono salite le consorti dei due candidati.

Jill e Melania

Jill Biden, in abito floreale abbinato alla mascherina, ha abbracciato calorosamente il marito Joe Biden, già vicepresidente con Barack Obama.

Melania Trump, in abito nero smanicato firmato Dior, si è avvicinata con il suo solito algore al marito e gli ha semplicemente dato la mano. Quando poi è stato il momento di abbandonare il palco, appena si è voltata la ex modella slovena ha abbandonato la mano di Trump.

Atteggiamento non nuovo. Diverse in passato le occasioni in cui la terza signora Trump ha negato la mano al marito. E qualcuno ipotizza persino che ci possa essere un divorzio in vista, in caso di sconfitta per il tycoon. (Fonte: Daily Mail, YouTube)