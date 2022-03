Mikhail Khodorkovsky chi è, età, dove e quando è nato, moglie, arresto, carcere, esilio dalla Russia. Si tratta di uno dei principali oppositori del regime di Putin in Russia. Andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nato, età, genitori, la biografia di Mikhail Khodorkovsky

Michail Borisovič Chodorkovskij (Mikhail Khodorkovsky) è nato Mosca il 26 giugno 1963. Allo stato attuale ha dunque 59 anni. E’ del segno zodiacale del Cancro.

Si tratta di un imprenditore russo in esilio, ritenuto nel 2003 l’uomo più ricco in Russia (con una fortuna stimata in un valore di 15 miliardi di dollari) e classificato al 16º posto nella lista dei miliardari di Forbes.

Fondatore e leader dell’organizzazione anti-Putin “Open Russia”, riconosciuta dal governo russo come “agente straniero”. Attualmente vive a Londra.

Nato a Mosca da Boris Chodorkovskij, ebreo, e Marina, cristiano-ortodossa, entrambi ingegneri, compie brillanti studi e si laurea in ingegneria chimica nel 1986. Il giovane Chodorkovskij era un fervente patriota e comunista convinto, attivista del Komsomol e perciò ben introdotto nell’apparato sovietico. Iniziò diverse attività imprenditoriali negli anni della glasnost’ e della perestrojka: si impegnò nell’importazione di personal computer e nel 1988 fondò una banca privata chiamata Menatep. Fu consulente finanziario del primo governo Eltsin.

Nei primi anni ’90, approfittando dell’inflazione galoppante, fece una piccola fortuna con il commercio di valuta. In quegli anni un ristretto gruppo di uomini d’affari, di cui Chodorkovskij fece parte, e che sono noti – secondo una definizione giornalistica – come oligarchi russi, si impadronì, in modo poco trasparente, delle principali compagnie del paese (specialmente quelle attive nell’estrazione di materie prime), e sulla base di queste acquisizioni costruirono immensi patrimoni personali.

È il caso della Jukos, una conglomerata impegnata nella produzione di petrolio, di cui a metà anni ’90 Chodorkovskij entrò in possesso: egli ottenne il 78% delle azioni della società, del valore di circa 5 miliardi di dollari, per appena 318 milioni di dollari. La crisi finanziaria russa del 1998, però, ebbe gravi ripercussioni per gli affari di Chodorkovskij: Menatep fallì e la stessa Jukos ebbe serie difficoltà trovandosi sull’orlo della bancarotta. Con la ripresa economica Chodorkovskij avviò una profonda ristrutturazione di Jukos e nel 2003, anche grazie all’aumento del prezzo del petrolio, divenne l’uomo più ricco di Russia.

Moglie, figli, la vita privata di Mikhail Khodorkovsky

Inna Khodorkovsky è la moglie di Mikhail. I due hanno avuto due figli gemelli, Ilya e Gleb.

Arresto, carcere, esilio, la vita di Khodorkovsky contro Putin

Il 25 ottobre 2003 fu arrestato per frode fiscale. La Jukos in breve perse gran parte del suo valore in borsa, finché – a un anno dalla condanna a nove anni di carcere di Chodorkovskij, avvenuta nel 2005 – finì in bancarotta e gli asset più importanti vennero rilevati dalla compagnia di Stato Rosneft. Nel 2010 Chodorkovskij fu condannato per appropriazione indebita e riciclaggio di denaro, estendendo così la sua carcerazione fino al 2017.

Il suo fu considerato dalla maggior parte degli analisti e dei media internazionali un processo politico, voluto da Vladimir Putin per sbarazzarsi di uno degli uomini più potenti del paese e che, prima di finire in carcere, aveva apertamente criticato lo stato di corruzione in cui versava la Russia[2]. Amnesty International, denunciando le irregolarità dei processi, ha sempre considerato Chodorkovskij un prigioniero di coscienza.

Il 30 maggio 2005, Mikhail Khodorkovsky è stato condannato a nove anni in un carcere di media sicurezza, venendo detenuto a Matrosskaya Tishina, una prigione di Mosca. Il 1º agosto 2005, un saggio politico scritto da Khodorkovsky nella sua cella di prigione, intitolato Svolta a sinistra, è stato pubblicato sul quotidiano Vedomosti, chiedendo una svolta verso uno stato più socialmente responsabile.

Il 19 agosto 2005, Khodorkovsky annunciò di essere in sciopero della fame in segno di protesta contro il collocamento del suo amico e socio Platon Lebedev nella cella di punizione della prigione. Secondo Khodorkovsky, Lebedev aveva diabete mellito e problemi cardiaci, e tenerlo nella cella di punizione equivaleva a un omicidio.

Il 31 agosto 2005 ha annunciato che si sarebbe candidato al parlamento. Questa iniziativa è stata resa possibile da una scappatoia legale: un criminale condannato non può votare o candidarsi per un parlamento, ma se il suo caso viene presentato alla Corte d’appello gode ancora di tutti i diritti elettorali. Di solito ci vuole circa un anno perché un appello si faccia strada attraverso la Corte d’Appello, quindi avrebbe dovuto esserci abbastanza tempo per l’elezione di Khodorkovsky. Affinché un membro del parlamento russo sia imprigionato, il parlamento deve votare per revocare la sua immunità. Così aveva la speranza di evitare l’accusa. Ma la Corte d’Appello, insolitamente, ha impiegato solo un paio di settimane per elaborare l’appello di Khodorkovsky, riducendo la sua condanna di un anno e invalidando qualsiasi piano elettorale da parte sua fino alla fine della sua condanna.

Come riportato il 20 ottobre 2005, Khodorkovsky è stato consegnato al campo di lavoro YaG-14/10 nella città di Krasnokamensk, vicino a Chita. Il campo di lavoro è adiacente a una miniera di uranio, che un tempo serviva. Khodorkovsky fu messo a lavorare nella fabbrica di guanti della colonia. Dormiva in una caserma e spesso trascorreva le sue giornate in una fredda cella solitaria come punizione per la sua presunta violazione di varie regole.

Il 5 febbraio 2007, nuove accuse di appropriazione indebita e riciclaggio di denaro sono state mosse contro Khodorkovsky e Platon Lebedev. I sostenitori di Khodorkovsky hanno sottolineato che le accuse sono arrivate pochi mesi prima che Khodorkovsky e Lebedev diventassero eleggibili per la libertà condizionale, così come un anno prima delle prossime elezioni presidenziali russe.

Il 28 gennaio 2008, Khodorkovsky ha iniziato uno sciopero della fame per aiutare il suo socio Vasily Aleksanyan, malato e tenuto in prigione negandogli le cure mediche di cui aveva bisogno. Aleksanyan è stato trasferito da una prigione preventiva a un ospedale oncologico l’8 febbraio 2008, dopo di che Khodorkovsky ha terminato il suo sciopero.

Khodorkovsky ha trascorso più della metà del suo tempo in prigione nel centro di detenzione Matrosskaya Tishina a Mosca, dove, secondo Gessen, “le condizioni di vita sono molto più punitive di quelle di una lontana colonia penale”. Tuttavia, ha osservato Gessen, “ha rifiutato di descrivere” in dettaglio le condizioni in cui è stato imprigionato, “sostenendo che non è diverso dagli altri detenuti”.

In appello, le condanne di Khodorkovsky e Platon Lebedev furono ridotte da 11 anni a 10 anni e 10 mesi, il che significa che avrebbero potuto essere rilasciati rispettivamente nell’agosto 2014 e nel maggio 2014.

Ha scritto un libro, My Fellow Prisoners, che descrive in dettaglio il suo tempo in carcere.

Il 18 dicembre 2013 la Duma approvò un provvedimento di amnistia per i reati di cui è accusato Chodorkovskij, il quale il 20 dicembre 2013, appena scarcerato, lasciò la Russia alla volta della Germania. Attualmente vive a Londra.