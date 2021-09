Milley, il generale anti Stranamore. E’ capo di Stato Maggiore Usa quando Donald Trump che ha già perso le elezioni è ancora presidente in carica. E il sei gennaio Mark Milley assiste all’assalto e conquista del Congresso da parte delle milizie e della folla pro Trump. Assalto violento, occupazione con la forza di quello che è il Parlamento. Milizie e folla sono partiti dal comizio di Trump, è stato Trump ad indicare, letteralmente, l’obiettivo: il Congresso e quelli che ci sono dentro. Il Congresso perché è lì che si ratifica la sconfitta elettorale di Trump ed è questo che va fermato e impedito. Il Capo di Stato Maggiore Mark Milley vede e decide che c’è una cosa da fare.

I cinesi vedono l’assalto al Congresso

Mark Milley sa ovviamente che i cinesi stanno vedendo le stesse scene. Scene di un colpo di Stato che forse sta riuscendo, scene di un tentativo di eversione istituzionale negli Usa. Vedendole i cinesi possono pensare ci sia un rischio, un pericolo. L’uomo che ha di fatto indicato alla folla di assaltare il Congresso è lo stesso uomo che ha ancora la valigetta, i pulsanti, i codici di lancio delle armi e dei missili nucleari. I cinesi che guardano possono prendere paura e sbagliare drammaticamente mossa. Quindi Milley prende contatto con i suoi omologhi cinesi e dà loro due informazioni tanto riservate quanto opportune e rassicuranti.

Non può attaccarvi

La prima informazione è che Donald Trump, anche se presidente ancora in carica fino al 20 gennaio, non ha più accesso diretto alla gestione delle armi nucleari. Insomma non può sparare. Un Trump disposto a tutto non deve impaurire i cinesi perché al pulsante atomico non può arrivare. La seconda informazione che Milley fornisce è conseguente alla prima: non dovete temere nessun attacco, non commettete errori di calcolo e valutazione.

Stranamore

Nel film giocavano tutti con la Bomba che alla fine esplodeva insieme a tutto il mondo. Nella realtà general Mark Milley ha fatto il contrario, ha giocato a disinnescare. C’è negli Usa chi parla di una forma di intelligenza con il nemico o comunque di rivelazione di informazioni segrete. E c’è chi negli Usa e nel mondo si augura che di general Mark Milley ce ne siano in ogni Stato Maggiore di ogni esercito e nazione.