Nancy Pelosi strappa la copia del discorso di Trump sullo Stato dell'Unione

ROMA – Nancy Pelosi strappa la copia del discorso sullo Stato dell’Unione di Donald Trump. Le immagini mostrano chiaramente come la speaker della Camera, appena il presidente aveva terminato il suo intervento, abbia fatto pezzi i fogli del testo. Ma la serata era già iniziata all’insegna del gelo fra i due. Con Trump che ha evitato di stringerle la mano. E Pelosi che lo ha presentato accantonando i rituali dell’occasione. E d’altra parte, l’ultimo discorso non fu proprio tenuto, all’apice dello scontro istituzionale che l’anno scorso oppose la presidenza e il parlamento.

Il discorso di Trump: impeachment mai citato

“Abbiamo raggiunto risultati incredibili, e il nostro Paese è di nuovo rispettato nel mondo”. Donald Trump fa il suo discorso sullo stato dell’Unione davanti a un Congresso americano più che mai diviso sul suo impeachment (che il presidente sotto accusa non nominerà mai). “Il nostro Paese non è mai stato così forte, in appena tre anni abbiamo sconfitto il declino dell’America”, scandisce in quella stessa aula dove è stato messo in stato di accusa dai democratici e parlando per la prima volta davanti ai suoi accusatori, tutti in prima fila. Consapevole che nelle prossime ore sarà assolto dal Senato e che l’incubo dell’impeachment sarà una volta per tutte alle sue spalle.

“Copia strappata? Cortesia, considerando quali potevano essere le alternative…”

Il clima è lontano anni luce dall’essere bipartisan. A testimoniarlo anche la mancata stretta di mano, poco prima dell’inizio del discorso, tra Trump e la terza carica dello stato, la speaker della Camera Nancy Pelosi, più volte inquadrata alle spalle del tycoon mentre scuote la testa o sembra deridere le parole del presidente.

Del resto – fanno notare molti osservatori – lei lo aveva accolto in aula senza ricorrere alla consueta formula “è un mio onore e privilegio introdurre il presidente degli Stati Uniti”. E, fatto ancor più clamoroso, Pelosi con un gesto di stizza viene inquadrata mentre strappa la copia del discorso sullo stato dell’Unione che le era appena stata consegnata dal presidente. “L’ho strappata? E’ stata la cosa più cortese, considerando quali potevano essere le alternative”, ha detto ai cronisti alla fine della serata. Alimentando ulteriormente la tensione.

Fonte: Ansa, Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev