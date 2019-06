PYONGYANG – Storica stretta di mano tra il presidente Usa, Donald Trump e il leader nordcoreano, Kim Jong-Un, lungo la linea di demarcazione tra le due Coree. Trump ha oltrepassato il confine: è il primo presidente Usa a entrare in Nord Corea.

Il memorabile passo è avvenuto nella cosiddetta Joint Security Zone (JSA), l’unico luogo in cui i soldati delle due Coree si trovano a poche decine di metri di distanza e dove l’anno scorso hanno avuto luogo i due vertici tra Kim e il presidente sud-coreano Moon Jae-in.

Trump, ha attraversato da solo il confine su invito di Kim, camminando per pochi metri prima di raggiungere la strada, fermandosi per una nuova e robusta stretta di mano. Entrambi sono tornati indietro fino alla linea di demarcazione dove si sono messi in posa per le foto di rito. Entrambi hanno poi riattraversato il confine e sono tornati al Sud, concedendosi ai media per alcuni minuti.

“E’ un momento storico”, ha detto sorridente Kim Jong-un salutando Trump. “E’ un piacere vederti di nuovo”, ha replicato l’ex tycoon. “Passare al di là della linea è stato un grande onore”, ha aggiunto sottolineando che quella con Kim è “una grande amicizia”. Il supremo comandante ha ricambiato, dicendo che “non si sarebbe mai aspettato” che si sarebbero potuti incontrare lì.

I due leader sono poi tornati al Sud dove si è affacciato anche il presidente sudcoreano Moon Jae-in. Con quest'ultimo Trump ha visitato la torretta d'osservazione nella parte sud della Dmz, tradizionalmente ispezionata in passato dai leader americani. Trump, rispetto ai suoi predecessori, non indossa però il tradizionale giubbotto militare Usa, ma è in giacca e cravatta. "Qui c'era un grande conflitto, un tremendo conflitto e morte tutto qui intorno. Era un posto pericoloso, molto pericoloso", ha detto il presidente Usa. "Adesso, sembra estremamente pacifico. E' un mondo completamente differente e lo dico ancora per quelle persone che dicono che niente è stato raggiunto". Tutto è cambiato da quando "ho iniziato a incontrare" Kim, ha precisato.