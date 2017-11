NEW YORK – Mafia, servizi segreti russi, sottomarini sovietici e dittatori cubani: sono gli ingredienti di uno dei gialli più celebri della storia americana, se non il più celebre. L’omicidio di John Fitzgerald Kennedy.

Gli ultimi elementi di questo mistero arrivano dai file desecretati da Donald Trump la settimana scorsa, 54 anni dopo l’assassinio a Dallas del presidente più amato degli Stati Uniti.

Il retroscena di quel 22 novembre del 1963 è raccontato su Repubblica da Alberto Flores d’Arcais. Il giorno prima, il 21 novembre, due uomini si incontrarono nella città texana: Jack Ruby, proprietario di night club che due giorni dopo avrebbe assassinato Harvin Lee Oswald nei sotterranei della polizia di Dallas nonostante gli agenti di scorta, e Bob Vanderslice, un uomo che bazzicava il mondo delle scommesse clandestine e che era diventato un informatore del Irs (Internal Revenue Service), l’agenzia federale delle tasse.

Racconta Flores d’Arcais:

«Ti piacerebbe venire a guardare i fuochi d’artificio?» . Con queste parole Jack aveva invitato Bob ad accompagnarlo in quella strada di Dallas dove sarebbe passato il corteo del presidente Usa, parole curiose a rifletterci dopo l’assassinio del secolo. Vanderslice se ne ricordò anni più tardi, quando decise di raccontare tutto all’agente Irs con cui era in contatto e promettendo di spifferare quello che sapeva anche al Fbi. Aggiunse, per correttezza di cronaca, che «subito dopo la sparatoria» Ruby si diresse velocemente «e senza fiatare» verso il palazzo del Dallas Morning News, il quotidiano cittadino. Quando si rividero erano ambedue in galera (Ruby per l’omicidio Oswald, l’informatore per crimini minori) ed ebbero modo di “ conoscersi meglio”. Fu forse allora che Vanderslice decise che tutto sommato era meglio non raccontare nulla al Fbi (cosa che fece).