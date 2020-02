ROMA – Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha annunciato “la rottura di tutte le relazioni della Palestina con Israele e Stati Uniti“, in seguito alla presentazione del Piano di Trump per la pace in Medio Oriente. Il documento era stato presentato a Washington il 28 gennaio.

Abu Mazen ha annunciato anche la sospensione di tutti gli accordi. “Non accetterò l’annessione di Gerusalemme e non voglio passare alla storia come colui che ha venduto Gerusalemme”, ha affermato il leader palestinese, aggiungendo che l’Autorità nazionale palestinese, “non accetterà mai gli Usa come unico mediatore al tavolo dei negoziati con Israele”.

“Israele non è la patria solo degli ebrei, ma anche dei musulmani e dei cristiani”, ha inoltre affermato Abu Mazen. Anche se gli Stati Uniti con la cartina proposta a Washington, “hanno dato agli israeliani oltre il 90 per cento delle terre palestinesi”, il leader palestinese continua a “credere nella pace”, ha spiegato, sulla base di quanto scritto nella “Iniziativa di pace araba” e nelle “risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”.

Il Piano di Trump per la pace in Medio Oriente

Il 28 gennaio a Washington il presidente americano Donald Trump insieme al premier israeliano Benjamin Netanyahu aveva presentato “il piano del secolo” in 80 pagine che si basa su Gerusalemme come capitale “unita” dello Stato di Israele. Il documento, presentato dal consigliere e genero di Trump Jared Kushner, si basa sulla creazione di uno Stato palestinese che avrà una capitale nell’area di Gerusalemme Est e che sarà sostenuto da 50 miliardi di dollari di investimenti da parte degli Stati Uniti e dei loro alleati. (Fonte Ansa – Agi).