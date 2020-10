Secondo quanto riferito da una agenzia cattolica degli Usa, papa Francesco avrebbe aperto alle unioni civili tra gay

Papa Francesco apre alle unioni civili per i gay. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa americana religiosa Catholic News Agency, il pontefice si sarebbe espresso in tal senso in una intervista per il documentario di Evgeny Afineevsky uscito alla Festa del Cinema di Roma.

Le parole del pontefice

“Gli omosessuali hanno diritto ad essere parte della famiglia. Sono figli di Dio e hanno il diritto ad una famiglia. Nessuno dovrebbe essere respinto, o emarginato a causa di questo. Quello che dobbiamo fare e una legge per le unioni civili. In questo modo sono garantiti”, avrebbe detto Papa Francesco.

Quando era vescovo di Buenos Aires, ricorda l’agenzia Ap, Francesco aveva appoggiato le unioni civili per le coppie gay come una alternativa al matrimonio tra persone dello stesso sesso. Nonostante questo non si era mai espresso a riguardo da quanto era stato creato Papa. (Fonti: Agi, AP)