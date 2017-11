CITTA’ DEL VATICANO – Il cardinale Gherard Muller è noto per le sue posizione conservatrici e per essere da tempo un antibergoglio. Ora arriva da lui stesso la conferma che “c’è un piano contro Papa Francesco in Vaticano”.

In molti, in realtà, sospettavano da tempo una cosa del genere, ora arriva la conferma. “C’è un fronte dei gruppi tradizionalisti, così come dei progressisti, che vorrebbe vedermi a capo di un movimento contro il Papa”, ha detto al Corriere della Sera l’ex prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede.

“Io non lo farò mai”, tiene però a specificare Muller che aggiunge: “Ho servito con amore la Chiesa per 40 anni da prete, 16 anni da cattedratico della teologia dogmatica e 10 anni da vescovo diocesano. Credo nell’unità della Chiesa e non concedo a nessuno di strumentalizzare le mie esperienze negative degli ultimi mesi “.

Secondo Muller il rischio di una frattura esiste ed è concreto come mai: “Le autorità della Chiesa devono ascoltare chi ha delle domande serie o dei reclami giusti; non ignorarlo o, peggio, umiliarlo. Altrimenti, senza volerlo, può aumentare il rischio di una lenta separazione che potrebbe sfociare in uno scisma di una parte del mondo cattolico, disorientato e deluso. La storia dello scisma protestante di Martin Lutero di cinquecento anni fa dovrebbe insegnarci soprattutto quali sbagli evitare” dice il cardinale. Il riferimento alla mancata risposta di Papa Bergoglio a quattro cardinali su “Amoris Laetitia” ormai un anno fa.

Müller è considerato il più rispettato teologo cattolico: “Il Papa mi confidò: Alcuni mi hanno detto anonimamente che lei è il mio nemico, senza spiegare in qual punto. Dopo quarant’anni al servizio della Chiesa, mi sono sentito dire questo: un’assurdità preparata da chiacchieroni che invece di instillare inquietudine nel Papa farebbero meglio a visitare uno strizzacervelli”.