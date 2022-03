Vladimir Putin potrebbe essere gravemente malato, di cancro o del morbo di Parkinson. Lo farebbero pensare alcuni indizi, tra cui il viso gonfio e le affermazioni squilibrate.

Secondo quanto riferisce il Sun, la decisione del leader russo di invadere l’Ucraina potrebbe essere stata innescata non solo dal suo stato mentale sconvolto, ma al contempo da una condizione fisica preoccupante.

Nelle immagini diffuse dal Cremlino, Putin, 69 anni, appare con il colorito “grigiastro” e il viso “gonfio”. Il presidente russo, che normalmente era dotato di un aspetto robusto e virile, mentre le forze russe bombardavano le città ucraine, sembrava pallido e poco in forma.

Putin malato: le ipotesi sulla sua salute

Putin non parla della sua salute, ma nel corso degli anni ci sono state molte ipotesi. I ricercatori hanno persino affermato di aver identificato nell’andatura di Putin segnali che potrebbero indicare il morbo di Parkinson.

Il Cremlino non ha commentato le voci del 2022 secondo cui Putin sarebbe malato. Ma ci sono alcuni indizi, a partire dal viso gonfio, che potrebbe essere gravemente malato.

Nelle ultime settimane Putin è apparso notevolmente più gonfio in viso e al collo, il che potrebbe significare che è stato sottoposto a una cura con steroidi. Tra gli effetti collaterali degli steroidi c’è il rischio di infezione, che sembra possa spiegare la sua paranoia di rimanere contagiato dal Covid. Gli steroidi possono anche innescare “cambiamenti di umore e comportamentali”.

Secondo il Macmillan Cancer Support, una dose elevata può causare confusione o addirittura cambiamenti nel modo di pensare. “Ciò può includere pensieri strani o spaventosi”, spiega l’ente di beneficenza.

La faccia gonfia di Putin

Fiona Hill, ex esperta britannica della Casa Bianca sulla Russia, ha detto a Politico: “Putin non ha un bell’aspetto, ha la faccia piuttosto gonfia. “Sappiamo che si è lamentato di problemi alla schiena.Anche se non è qualcosa di grave, potrebbe essere che stia assumendo alte dosi di steroidi o trattarsi di altro.Potrebbe avere la sensazione che il tempo stringe, è da 22 anni (al potere) ed è scarsa la probabilità che un leader russo lasci la carica volontariamente o attraverso le elezioni. La maggior parte dei leader se ne va a seguito di massicce proteste o muoiono in carica”.

Lord Owen, ex ministro degli Esteri britannico e medico, ha affermato che i cambiamenti nel volto di Putin hanno fatto pensare che avesse assunto steroidi, il che può renderlo più vulnerabile al Covid.

A Times Radio, Lord Owen ha detto: “Guardate il viso come è cambiato: ora è ovale. Non credo affatto a chi dice che si tratti di chirurgia plastica o Botox.Sta assumendo steroidi anabolizzanti come i bodybuilder, ed è molto orgoglioso dei suoi muscoli, oppure è sotto corticosteroidi. Chi li prende ha quel tipo di volto. Riducono l’immunità e rendono più vulnerabili al Covid”.

Putin, ha aggiunto, durante la pandemia “è stato in totale isolamento, anche ora rimane molto lontano da chi ha di fronte. Il che indica che sta assumendo uno steroide e, forse, un mix di entrambi. In particolare con gli steroidi anabolizzanti si manifesta aggressività. Penso che la sua personalità sia cambiata, ma non credo che sia pazzo. È molto intelligente e capace, qualcuno che non vorresti come nemico, ed è spietato”.

Morbo di Parkinson e cancro

Il politologo Valery Solovei in precedenza ha affermato che Putin ha il cancro e i sintomi del morbo di Parkinson. Secondo il politologo, nel 2020 il leader russo avrebbe subito un intervento chirurgico d’urgenza. E quell’anno Solovei aveva parlato dei due problemi di Putin: “Uno è di natura psico-neurologica, l’altro è il cancro.

Sulla base di queste informazioni le persone saranno in grado di trarre una conclusione sul suo tempo di vita”.

Solovei – ex capo del dipartimento di pubbliche relazioni dell’Istituto statale di relazioni internazionali di Mosca – afferma che Putin è stato operato nel febbraio 2020. Un’altra fonte russa ha affermato che si trattava di un’operazione per rimuovere un cancro all’addome. È stato persino affermato che il leader russo aveva intenzione di annunciare la sua uscita dal Cremlino all’inizio del 2021. Ma all’epoca, il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, l’aveva bollata come “un’assoluta sciocchezza”, insistendo che tutto andava “bene”.

Informazioni dei servizi segreti

Il senatore repubblicano Marco Rubio – che ha accesso alle informazioni segrete – di recente ha twittato che in Putin “qualcosa non va”. Il politico fa parte della commissione per l’intelligence del Senato e non è autorizzato a parlare delle informazioni.

Tuttavia, Rubio ha detto che Putin “è sempre stato un killer ma ora sta affrontando un “altro e significativo” problema. “Sarebbe un errore presumere che l’attuale Putin abbia reagito come avrebbe fatto cinque anni fa”.

In seguito ha aggiunto che Putin “sembra avere alcuni problemi di salute neuro/fisiologici” ma non si è dilungato ulteriormente. Sugli Stati Uniti si sta facendo pressione affinché rilascino qualsiasi informazione che riveli se Putin è davvero malato.

La corsa di Putin per ripristinare lo splendore sovietico

Il leader del Cremlino ha portato avanti lentamente ma inesorabilmente i suoi grandi piani per ripristinare la gloria sovietica. Nel 2008 ha invaso la Georgia e sei anni dopo ha annesso la Crimea. E in base alle modifiche alla legge russa apportate all’inizio del 2021, ora può rimanere in carica fino al 2036.

Ciò darebbe a Putin parecchio tempo per tempo per accaparrarsi l’Ucraina usando quelle che alcuni hanno definito le “tattiche del salame”, ovvero prendendo la nazione “fetta per fetta” nell’arco di un lungo periodo di tempo. E molti sono rimasti dunque perplessi sul motivo per cui abbia mirato a conquistare l’intera Ucraina in una sola volta. A meno che non sia malato e gli rimanga poco tempo da vivere.