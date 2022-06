Vladimir Putin è malato di cancro, una forma tumorale in stato avanzato. E si è sottoposto a un intervento chirurgico in aprile. Lo riporta Newsweek citando l’intelligence americana secondo la quale il presidente russo sarebbe scampato a un attentato a marzo.

Putin ha il cancro, la conferma degli 007 Usa

Gli 007 statunitensi sono preoccupati da un Putin sempre “più paranoico”. Il suo stato clinico rende la guerra in Ucraina imprevedibile. Nel riferire le loro valutazioni a Newsweek, i funzionari americani mettono in guardia sul fatto che il crescente isolamento di Putin rende più difficile per l’intelligence fornire una valutazione accurata sullo stato di salute fisica e mentale di Putin.

Sanzioni colpiscono il money-manager di Putin

Nella lista delle nuove sanzioni del Tesoro Usa figurano Serghie Roldugin (con i suoi famigliari), considerato uno stretto alleato di Vladimir Putin. E il ‘money-manager’ delle ricchezze offshore dello ‘zar’, gli yacht e i brooker del settore allineati al Cremlino.

Compresa la Imperial Yachts e i suoi ceo “che forniscono servizi per l’inner circle di Putin”, ministri che sovrintendono settori chiave dell’economia russa e il presidente di United Aircraft Corporation, società statale che gioca un ruolo guida nel sostenere l’industria della difesa russa.