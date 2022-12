Qatar, diritti umani e repressione: “Nel mondo c’è tanta ipocrisia”, denuncia Maurizio Gasparri, vice presidente del Senato, dopo le ultime rivelazioni e scandali.

Si dedicano giornate, afferma Gasparri, al sacrosanto rispetto dei diritti umani, “ma si tace di fronte alla dittatura comunista della Cina. E si è consentito al Qatar, paese ambiguo sotto ogni profilo, di ospitare i mondiali calcio”.

“Xj Jinping perseguita il suo popolo, nega democrazia e diritti, ma viene abbracciato da leader di ogni Paese”. In Qatar sono stati negati i diritti dei lavoratori e sono state ordite manovre corruttive”.

Conferma la corruzione l’arresto dell’ex eurodeputato Pd Antonio Panzeri, che “pare sia stato sorpreso con sacchi di contante che gli investigatori ipotizzerebbero frutto della corruzione qatarina. Troppi tacciono sulle montagne di contante del Pd Panzeri, mentre vorrebbero impedire a un anziano italiano di una frazione di montagna di usare qualche spicciolo per comprare il pane”.

“E si tace sulle Ong coinvolte nella scandalo, che ottennero l’immeritata attenzione di Bonino o Mogherini. Accanto a Ong serie ce ne sono di infiltrate da corrotti e corruttori e da aiutanti dei trafficanti di persone. Questo scandalo ci offre molte verità negate per troppo tempo”.

Gasparri tratta anche il tema della sicurezza.

“Essenziali gli emendamenti alla legge di stabilità presentati da Forza Italia in materia di sicurezza. Su questo tema non sono ammesse esitazioni. Si tratta di una priorità assoluta, ribadita da noi di Forza Italia, e da tutto il centrodestra anche in campagna elettorale. Potenziamento degli organici, tutele previdenziali e sanitarie, fondi per gli straordinari ed altre misure per il popolo in divisa e per la tutela della sicurezza dei cittadini sono essenziali e prioritarie per il nostro movimento. Contiamo sulla condivisione, già emersa in fase emendativa, di tutta la maggioranza”.