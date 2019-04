ROMA – La decisione di autorizzare l’ingresso di navi NATO nel Mar d’Azov può basarsi esclusivamente su “richieste pertinenti” e non può essere discussa in modo “ipotetico”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. “Una volta presentata la richiesta verrà presa una decisione: c’è un certo sistema di notifica su tali piani e questo deve essere rispettato”, ha detto, citato dalla Tass.

“Si tratta di un tratto di mare chiuso, è una questione separata, e preferirei non entrare in una discussione ipotetica, è possibile discutere solo di casi specifici”, ha sottolineato Peskov in risposta a una domanda riguardante le circostanze in base alle quali la Russia potrebbe consentire alle navi della NATO di entrare nel Mar d’Azov, come parte del ‘pacchetto Mar Nero‘ discusso dall’Alleanza a Washington. (fonte Ansa)