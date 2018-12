MOSCA – Un nuovo missile micidiale per la Russia: il presidente Vladimir Putin ha presenziato al test, coronato da successo, della nuova arma nucleare a “planata ipersonica” Avangard dalla sala di controllo del ministero della difesa. Avangard, lanciato con un missile vettore intercontinentale, è in grado di trasportare una testata atomica e di planare come un aliante a grande altitudine, slittando sugli strati più densi dell’atmosfera a Mach 20 (20 volte la velocità del suono) e colpire obiettivi lontani senza essere intercettata dai sistemi antimissile Nato.

Il lancio – fa sapere il Cremlino – è avvenuto dalla base di Dombarovsk, nella regione degli Urali. Avangard ha attraversato ad alta quota tutta la Siberia per colpire il poligono in Kamchatka, distante 6.000 chilometri.

Putin ha nominato la nuova arma, chiamandola Avangard, come una di quelle presentate lo scorso marzo, ma di cui si parla da qualche anno, come risposta allo sviluppo del nuovo sistema antimissile Usa e al clima di forte tensione che monta fra Mosca e Washington.

“Avangard è invulnerabile a qualsiasi mezzo di difesa antimissile esistente o futuribile”, ha assicurato Putin, secondo cui l’arma ipersonica a planata “si dirige sul bersaglio come un meteorite, come una palla di fuoco”.