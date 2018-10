SOCHI – La Russia sarà pronta ad usare le armi nucleari solo in risposta ad un attacco con le stesse armi. E’ quanto dichiarato a Sochi dal presidente Vladimir Putin alla riunione annuale del Valdai Club.

“Se dovesse esserci un attacco nei confronti della Russia, nel giro di pochi secondi passeremmo al contrattacco”, ha spiegato il presidente. “L’aggressore deve sapere che il castigo è inevitabile, che sarà ridotto in cenere. Mentre noi, vittime dell’aggressione, come martiri andremo in paradiso. Ma loro moriranno e non avranno nemmeno il tempo di pentirsi” ha aggiunto Putin.

Il leader russo ha inoltre avvertito che i nuovi missili ipersonici russi conferiscono alla nazione un vantaggio militare. “Nessuno ha armi di precisione ipersoniche”, ha detto Putin, secondo quanto riporta il Daily Mail.

La Russia ha già schierato il missile ipersonico Kinzhal, Putin ha annunciato che nei prossimi mesi si aggiungerà l’Avangard in grado di volare in spessi strati dell’atmosfera a distanza intercontinentale, a velocità ipersonica, capace di abbattere qualsiasi sistema di difesa missilistica.

L’intervento di Putin arriva in un momento in cui le relazioni Russia-Occidente sono gelide per la crisi ucraina, la guerra in Siria e le accuse di ingerenza russa nel voto presidenziale degli Stati Uniti del 2016.

Putin ha ribadito di sperare che Trump possa migliorare il legame tra i due paesi, ritiene che il presidente USA desideri “una sorta di stabilizzazione e miglioramento delle relazioni Usa- Russia” e Mosca è pronta “in qualsiasi momento”.