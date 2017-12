WASHINGTON – Michael Flynn, ex consigliere alla sicurezza nazionale di Donald Trump, si dichiarerà colpevole di aver mentito agli agenti Fbi sui suoi contatti con la Russia. Lo riferiscono i media americani. Flynn comparirà in tribunale alle 16.30 italiane.

In particolare, secondo quanto anticipano i giornali Usa, Flynn dichiarerà di aver mentito agli investigatori dell’Fbi sull’incontro dello scorso dicembre, durante il cosiddetto periodo di transizione, con l’ambasciatore russo a Washington Sergei Kislyak. Le false dichiarazioni si riferiscono alla deposizione rilasciata da Flynn nelle mani dei federali il 24 gennaio scorso, quattro giorni dopo l’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca.

Le ultime indiscrezioni dunque confermano come l’ex consigliere per la sicurezza nazionale abbia deciso di cooperare con gli uomini del procuratore speciale Robert Mueller che indagano sul Russiagate. I nuovi sviluppi sullo scandalo piombano sulla Casa Bianca proprio mentre la riforma delle tasse si è fermata in Senato, dove i repubblicani stanno incontrando difficoltà e ancora non hanno i numeri necessari per l’approvazione.