Sanzioni Ue alla Russia: al momento il gas non è nel mirino, colpiranno finanza, difesa e oligarchi

Per cercare di fermare la guerra in Ucraina tornano le sanzioni alla Russia, ma non al settore energetico: le sanzioni contro Mosca saranno innanzitutto “finanziarie” e “colpiranno settori strategici per l‘esercito e la difesa” della Russia, non il gas, hanno fatto sapere da Bruxelles.

Sanzioni Ue alla Russia: sul piano finanziario e contro gli oligarchi, ma no gas

Lo stop alla Russia all’accesso al sistema Swift “è sul tavolo” ma potrebbe anche slittare ad un successivo pacchetto mentre, “al momento” nelle misure a cui sta lavorando Bruxelles “non è incluso il settore energetico”, spiega la stessa fonte europea all’Ansa.

“Una lunga lista” di personalità dovrebbe entrare nell’aggiornamento della black list e anche le “facilitazioni sui visti” potrebbero essere colpite, si spiega.

Ucraina, Zelensky: “Ho parlato con Macron, vicine sanzioni Ue”

“Un pacchetto di ulteriori severe sanzioni contro la Russia da parte dell’Ue si sta già avvicinando. Ho discusso di tutti i dettagli con Emmanuel Macron. Chiediamo la disconnessione della Russia da Swift, l’introduzione di una no-fly zone sull’Ucraina e altre misure efficaci per fermare l’aggressore”, ha scritto il presidente ucraino Zelensky su twitter.

Mosca: “Risponderemo alle sanzioni della Ue”

La replica di Mosca non si è fatta attendere: la Russia risponderà con “inevitabili atti di rappresaglia” a quelle che definisce le sanzioni “illegittime” dell’Unione europea. Lo ha detto il rappresentante permanente di Mosca presso la Ue, Vladimir Chizhov, citato da Interfax, sottolineando di averne informato l’Unione.

Ucraina, anche la Corea del Sud si unirà alle sanzioni economiche contro la Russia

Anche la Corea del Sud si unirà alle sanzioni economiche internazionali contro la Russia per la sua “invasione armata” dell’Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente Moon Jae-in.

“La sovranità, l’integrità territoriale e l’indipendenza dell’Ucraina devono essere garantite”, ha affermato Moon in una dichiarazione rilasciata dalla Blue House presidenziale di Seul.

La Corea del Sud “sosterrà e parteciperà agli sforzi della comunità internazionale, comprese le sanzioni economiche”, ha aggiunto, definendo l’attacco militare di Mosca all’Ucraina una “invasione armata”.