PALERMO – Due aerei militari Boeing P-8A Poseidon della Us Navy sono decollati oggi, mercoledì 11 aprile, intorno alle 16,30, dalla base di Sigonella, in Sicilia, alla volta dei cieli siriani.

Un altro Boeing E-3 si è invece alzato per pattugliare il confine tra la Siria e la Turchia. Lo ha riferito il servizio di monitoraggio dei movimenti militari nei cieli italiani, che pubblica gli aggiornamenti sul profilo Twitter ItaMilRadar. Inoltre, riferisce che tre aerocisterne Boeing KC-135 Stratotanker delle forze armate statunitensi sono arrivate dall’Inghilterra ed entrate nello spazio aereo italiano, vicino a Torino.

Ormai l’attacco militare degli Stati Uniti con il supporto di Francia e Gran Bretagna alla Siria non è più solo probabile. Già ieri notte Eurocontrol, l’organizzazione europea per la sicurezza dei voli, aveva diramato un comunicato di allerta alle linee aeree invitando a volare con prudenza nelle rotte del Mediterraneo orientale per via di “possibili attacchi missilistici sulla Siria nelle prossime 72 ore”. Secondo Eurocontrol lo spazio aereo nella grande area attorno alla Siria potrebbe essere oggetto di blackout radio, provocati dai militari americani in previsione delle loro operazioni militari contro le basi del governo di al-Assad.