WASHINGTON – Il presidente americano Donald Trump ammonisce, come di consueto via Twitter, il leader siriano Bashar Al Assad e i suoi alleati russo Vladimir Putin e iraniano Hassan Rouhani e mette in guardia dal provocare una nuova tragedia umanitaria in Siria.

“Il presidente Bashar al Assad – scrive il tycoon – non dovrebbe attaccare sconsideratamente la provincia di Idlib in Siria. E russi e iraniani farebbero un grave errore umanitario nel prendere parte a questa possibile tragedia umana. Centinaia di migliaia di persone potrebbero essere uccise. Non facciamo che questo accada!”, ha twittato Trump, intervenendo dopo l’annuncio di un trilaterale Russia, Iran e Turchia, previsto il 7 settembre, che si focalizzerà sulla liberazione di Idlib.

Da parte sua, la Russia ha invitato l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) a non trascurare i rapporti su un possibile ‘provocatorio’ uso di armi chimiche a Idlib: lo ha detto il rappresentante permanente della Russia all’Opac, Alexander Shulgin, secondo quanto riferito dalla Tass. “I Paesi occidentali stanno cercando di politicizzare l’Opac” – ha detto – che invece, a suo dire, “potrebbe alzare la sua voce quale organizzazione internazionale competente per sottolineare l’inammissibilità di simili provocazioni e insistere affinché si discuta di ogni argomento in modo civile”.