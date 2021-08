Taleban news oppio per l’Occidente: conferenza stampa di gran spaccio

Taleban news, conferenza stampa dei Talebani in turbante, barba e collegamento mondiale. Una domanda dalla stampa: le donne potranno nel vostro Afghanistan fare le giornaliste? Il portavoce talebano se la fa ripetere, non è che non ha sentito, è che la domanda stessa gli sembra stramba. Quindi risponde: “Donne giornaliste? Lo deciderà il regime con le sue leggi specifiche. Ovviamente tutto nel rispetto della Sharia”.

La risposta è in fondo chiara e netta, cosa devono dire di più i Talebani all’Occidente? Il loro Emirato sarà una teocrazia dove il precetto religioso è legge e la non osservanza della legge di dio è reato. Qual è la legge di dio? Lo stabiliscono i custodi della Sharia, cioè della legge islamica. Sharia che non è un Codice civile o penale di leggi, sharia è delega al clero governante di interpretare, ammonire, controllare, uniformare i comportamenti di tutti e di ciascuno.

E Sharia dice che la donna da sola non può e non deve rischiare di corrompere la società con la sua innata e congenita impudicizia, impudicizia che è nel fatto stesso di essere donne. Donne giornaliste vigente la Sharia? Sì, forse. Come l’annunciatrice donna della tv Nord Corea. Però questo l’Occidente immagina e racconta a se stesso sia una risposta moderata.

Taleban news: non favoriremo il terrorismo e non faremo soldi con la droga. E che dovevano dire?

Incurante del ridicolo qualcuno in Italia ha titolato: talebani democristiani. Vertigine assoluta alla contemplazione rapita della profondità del proprio ombelico. Ma in generale tutta la stampa e la comunicazione e la politica hanno voluto rilevare la “moderazione” promessa nella conferenza stampa. Punti qualificanti della “moderazione” la promessa di non appoggiare il terrorismo e gli attentati contro l’Occidente.

E che dovevano dire: prepareremo attacchi nelle vostre città e contro la vostra gente? Poi il giuramento, di rito, talebano di eliminare dal paese la coltivazione dell’oppio. E che dovevano dire: incrementeremo la produzione e il mercato mondiale? Ma si può domandare davvero in una conferenza stampa se sarà Jihad e finanziamento tramite oppio e credere davvero che sia possibile e veritiera una pubblica risposta?

Amnistia, burqa …

Taleban news promette amnistia sicura e burqa volontario. Amnistia? Per quali reati, quelli di aver lavorato e collaborato con le iniziative degli stranieri? Tipo la scuola e l’emancipazione femminile? Tipo i diritti civili e lo Stato di diritto?

I Talebani li considerano reati, anzi peccati e in fondo lo dicono anche in conferenza stampa, ma l’Occidente ha un gran bisogno di immaginare che amnistia sia qualcosa che voglia dire moderazione. Infatti, forse, non giustizieranno tutti i peccatori. Burqa volontario e non obbligatorio? Certo, un po’ come in Occidente qualche tempo fa la tessera del partito unico.

Taleban news, una sola cosa vera: non vi spariamo mentre ve ne andate

Una sola cosa vera nella conferenza stampa: l’annuncio agli occidentali che Talebani non spareranno mentre occidentali se ne vanno. Protezione ambasciate nostra priorità hanno detto i talebani e aeroporto Kabul libero di operare.

C’è da crederci, i Talebani non hanno alcun interesse a provocare una reazione militare occidentale fosse anche solo di autodifesa mentre si sloggia. E i Talebani hanno tutto l’interesse politico a non far vedere alle pubbliche opinioni d’Occidente un morto, Allah non voglia, civile occidentale per mano talebana.

Taleban news, l’Occidente se le beve, anzi fuma

Taleban news, oppio per l’Occidente le promesse dei talebani. Che poi a ben vedere e sentire sono mezze promesse e anche meno di mezze. Ma l’Occidente ha bisogno e gran voglia di dosi di “moderazione talebana” e quindi si beve le taleban news, anzi se le fuma: una conferenza stampa come una pallina d’oppio.