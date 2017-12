NEW YORK – Battuta di Donald Trump per il freddo che ha investito gli Usa. La costa est degli Stati Uniti è investita da un’ondata di gelo e per la vigilia di Capodanno sono attese temperature polari. Così Trump, da sempre scettico sui cambiamenti climatici, ironizza su Twitter: “Potremmo usare un po’ di quel buon vecchio Riscaldamento Globale che il nostro Paese, e non altri, stanno pagando migliaia di miliardi di dollari per proteggerci. Coprirsi bene!”.

