Trump, qualcuno preconizza possa tornare presidente quando gli Usa torneranno a votare per chi alla Casa Bianca. Forse, ma anche no. Vai a sapere…Però Trump non se n’è mai andato, o meglio il suo segno resta forte, fortissimo nelle istituzioni americane. I particolare nella Corte Suprema che Trump da presidente ha riempito (verrebbe da dire infarcito, tanta è stata la quantità) di giudici conservatori, anzi di molto più che conservatori. La Corte Suprema Usa è di nomina politica, i nominati a quel consesso durano a vita. Tradizionalmente i giudici della Corte Suprema Usa, scelti e nominati dal presidente in carica, hanno una loro connotazione politica (appunto conservatori o progressisti) che è esplicita e non nascosta.

Ma, una volta giudici della Corte Suprema, la connotazione resta certo ma si accompagna ad una sorta di forma pratica di indipendenza per così dire da se stessi. Insomma il membro della Corte Suprema Usa tempera la sua identità politica con istituzionale moderazione, in modo che la Corte sia la camera di compensazione e non quella di scoppia degli estremismi. Le nomine di Trump presidente, oltre a creare una Corte Suprema a maggioranza conservatrice, hanno accantonato questa caratteristica della moderazione istituzionale. Giudici della Corte Suprema son diventati non dei conservatori ma dei conservatori militanti.

La Bozza che cancella l’aborto

Una bozza di risoluzione della Corte Suprema ha cominciato a circolare negli Usa. La sostanza della risoluzione è, se approvata, che l’aborto negli Usa non sarà più consentito nei tempi e nei modi attuali. Da libera scelta della donna l’aborto passerebbe a comportamento e azione che configura reato. Reato se non in particolari e definite situazioni e ambiti temporali. Pare siano già 21 gli Stati americani governati da repubblicani che hanno già scritte e per ora nel cassetto leggi che penalizzano l’aborto, lo limitano, lo vietano. Accanto alla censura e divieto di lettura nelle scuole di testi scientifici e letterari l’aborto come omicidio è la campagna culturale della destra sociale iper religiosa e iper anti Stato centrale. L’aborto legale cancellato è il massimo obiettivo e massimo trofeo dell’America fieramente reazionaria e fiera di essere tale.

Se la Bozza diventa Sentenza

Se la Bozza diventa Sentenza a tutti gli effetti, negli Usa abortire sarà sostanzialmente reato. Quale la possibile reazione soprattutto delle donne americane? I repubblicani attendono nelle prossime elezioni di medio termine (dopo due anni di mandato presidenziale, a metà dei quattro) di raccogliere la maggioranza del Congresso. O almeno di cogliere una robusta vittoria elettorale che faccia da araldo alla riconquista della Casa Bianca tra due anni. Molto legittima questa aspettativa, soprattutto l’inflazione non domabile a tempi brevi. Però questa dell’aborto reato, delle donne americane ricondotte all’aborto clandestino, delle donne americane cui si sottrae la scelta…questo potrebbe suscitare movimento di reazione, movimento trasversale.

La sinistra americana, i democratici non hanno qui e ora grandi speranze elettorali fino a che sono sotto scacco da parte del loro estremismo, quello del soffocante politicamente corretto e quello dell’uomo bianco e occidentale demonio e disgrazia della storia. Su queste basi nessun movimento popolare trasversale è possibile. Ma sulla condizione femminile riportata indietro di mezzo secolo, sulla libertà delle donne…Forse se la Bozza diventa Sentenza i democratici americani trovano una ragione e una piattaforma e una speranza di campagna elettorale.