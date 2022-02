Trump elogia Putin per la questione Ucraina: “Geniale, è stato molto intelligente”

Donald Trump, voce fuori dal coro rispetto a tutto l’Occidente, ha elogiato le tattiche di Vladimir Putin nei confronti dell’Ucraina definendolo “geniale”, il leader russo è “molto intelligente”. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l’ex presidente USA in un’intervista rilasciata al programma radiofonico “The Clay Travis & Buck Sexton Show” ha detto riferendosi al leader russo: “E’ un genio. Putin dichiara indipendente una grande porzione dell’Ucraina, dico dell’Ucraina. E’ meraviglioso. Potremmo farlo anche noi al nostro confine Sud”, ha scherzato Trump, facendo riferimento al confine con il Messico.

Trump e le parole su Putin

“Mi sono detto “Ma quanto è intelligente?”, ha continuato l’ex presidente degli Stati Uniti. “Entrerà e farà il peacekeeper. È la forza di pace più forte che abbia mai visto. C’erano più carri armati di quanti ne abbia mai visti e sai qual è stata la risposta di Biden? Non c’è stata risposta e tutto ciò è molto triste. E’ molto esperto. Lo conosco molto bene. Molto, molto, molto bene. Se fossi stato in carica questo non sarebbe mai successo”. Trump ha inoltre definito il presidente Biden “un uomo che non ha idea di quello che sta facendo”. L’ex leader USA affermato che “Putin non solo sta ottenendo ciò che ha sempre voluto ma sta diventando, a causa dell’impennata dei prezzi del petrolio e del gas, sempre più ricco”.