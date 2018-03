NEW YORK – La giornata tipo di Donald Trump? TV, fino alle 8 ore al giorno, Diet Coke, fino a 12 al giorno e un numero imprecisato di tweet. Questa la giornata tipo di Trump raccontata dal New York Times con un articolo redatto sulla base delle interviste fatte a 60 persone tra consiglieri, amici e membri del congresso.

Secondo la ricostruzione elaborata dal quotidiano newyorchese, Trump inizia la sua giornata attorno alle 5:30 del mattino sintonizzandosi sulla Cnn. Gira poi su Fox News e poi su MSNBC per seguire “Morning Joe”. Secondo il Nyt, le uniche persone autorizzate a toccare il telecomando sono Trump e i tecnici della casa Bianca. “Stimolato e infuriato Trump afferra allora l’iPhone” sottolinea il quotidiano, “e inizia a twittare, ‘alcune volte quando èancora appoggiato al suo cuscino”. Per il Nyt, Twitter “è per Trump la sua Excalibur”. Perchè “nonostante la spavalderia, Trump non si considera affatto un gigante che domina il palcoscenico mondiale, quanto un estraneo calunniato, impegnato in una lotta da prendere sul serio”.