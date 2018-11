WASHINGTON – Le tensioni tra le due donne del presidente Donald Trump creano sempre più scompiglio alla Casa Bianca. Tra Ivanka e Melania Trump il rapporto è “complicato”, dicono dal New York Times. Melania vive nella East Wing, la casa del presidente, mentre Ivanka frequenta soprattutto gli uffici della West Wing ma tra le due non scorre comunque buon sangue. Il problema è per lo staff presidenziale, che avrebbe sempre più difficoltà a gestire questo rapporto. L’ultimo ‘incidente’? Ivanka aveva programmato un viaggio in Africa ben prima che Melania annunciasse il suo. Un annuncio che la first daughter avrebbe accolto con una certa irritazione.

Anche se alla Casa Bianca si cerca di minimizzare su possibili gelosie, rivalità e tensioni fra la moglie e la figlia del presidente, è evidente che i rapporti fra le due non siano idilliaci. Finora Melania e Ivanka non hanno mai organizzato un evento in comune e non sono mai apparse in pubblico insieme da sole. Alla reticenza di Melania nei confronti della politica si contrappone l’impegno in prima linea di Ivanka, che si considera ed è considerata all’interno della West Wing un trait d’union con il Congresso.

Due personalità e due stili molto diversi tra le due: dall’abbigliamento alla modalità di espressione dei loro punti di vista passando alla maniera in cui influenzano le scelte presidenziali. Un esempio evidente è la loro reazione alla separazione delle famiglie al confine con il Messico: Melania ha detto la sua volando più volte in Texas e prendendo così le distanze dal marito presidente. Ivanka ha agito più nell’ombra: è stato Trump nelle settimane successive allo ‘scandalo’ a riferire che la figlia gli aveva chiesto di rivedere la sua linea dura.

Secondo alcuni esiste poi fra le due anche una velata gelosia. All’annuncio del viaggio in Africa della first lady, lo staff di Ivanka ha replicato secco: la ‘first daughter’ sta organizzando un viaggio analogo ma non lo ha ancora annunciato. Una reazione quasi arrabbiata che conferma le difficoltà e che mette in evidenza l’arduo compito del capo dello staff della Casa Bianca, John Kelly, sul quale ricade la responsabilità di ‘supervisionare’ le due primedonne. Nonostante le tensioni Melania e Ivanka sono consapevoli che i riflettori sono puntati su di loro e che, volenti o nolenti, devono ‘convivere’ e farlo apparentemente in pace.