ROMA – “Chiedo nei termini più forti al Messico di fermare l’ondata di migranti. E se non ne sarà capace invierò l’esercito degli Stati Uniti e chiuderò il nostro confine meridionale”: è la minaccia di Donald Trump su Twitter. Il presidente americano ribadisce l’intenzione di tagliare gli aiuti a Paesi come El Salvador e Honduras “che sembrano non avere più il controllo sulla loro popolazione”.

Trump si riferisce alla colonna di migliaia di migranti centroamericani che sta attraversando la frontiera del Messico con l’obiettivodi raggiungere gli Stati Uniti in cerca di un lavoro.

Trump su Twitter parla di vero e proprio “assalto al Paese da Guatemala, Honduras e El Salvador, i cui leader stanno facendo poco per fermare questo grande flusso di persone, compresi molti criminali, che vogliono entrare negli Usa attraverso il confine col Messico”.

“L’assalto al nostro Paese attraverso il confine sud, compresi elementi della criminalità e dei cartelli della droga, è per me molto più importante come presidente del commercio o dell’Usmca”, il nuovo accordo commerciale che sostituisce il Nafta e raggiunto dagli Usa con Messico e Canada. “Spero che il Messico fermi questa ondata al suo confine nord”.