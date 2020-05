WASHINGTON – Donald Trump teme per la sua rielezione, nei sondaggi Joe Biden è in vantaggio di 6 punti, e ha deciso di cambiare il messaggio della campagna elettorale.

Il presidente Usa tenta di focalizzare l’attenzione degli elettori su quel che prevede sarà un mondo roseo post-coronavirus.

I sondaggi mostrano che gli americani sono complessivamente negativi sul suo modo di gestire la pandemia e sulle conseguenze economiche.

Per contrastarli e puntare alla rielezione, Trump sta ripristinando il suo “Make America Great Again“, slogan vincente del 2016.

“Abbiamo costruito la più grande economia che il mondo abbia mai visto e lo faremo di nuovo”, afferma Trump che conclude con il suo slogan, una frase temporaneamente sostituita da “Keep America Great” prima che arrivasse la pandemia.

Gli elettori sono rimasti scoraggiati dal comportamento del presidente durante le riunioni stampa quotidiane annunciate come aggiornamenti sul coronavirus.

Le lunghe conferenze stampa si sono trasformate in litigi con giornalisti, rimostranze, messaggi e informazioni contrastanti sul virus, non ultimo la riflessione di Trump del 24 aprile sull’uso di raggi Uv e iniezioni di disinfettanti per curare i pazienti positivi.

Un sondaggio condotto tra gli elettori della Quinnipiac University in Florida, Stato di residenza di Trump, pubblicato il 22 aprile, ha mostrato che Biden supera Trump tra gli elettori di età pari o superiore a 65 anni, dal 52% al 42%.

“Ho 65 anni e ho paura del coronavirus e temo per il mio stipendio. E’ un motivo di ansia” ha detto Samara Klar, professore all’University of Arizona’s School of government and public policy in Arizona.

La scorsa settimana Trump ha ospitato un evento alla Casa Bianca, “Proteggere gli anziani d’America”, in cui ha evidenziato l’impegno per la sanità e annunciato una commissione per la sicurezza e la qualità nelle case di cura.

“Il presidente Trump e la sua amministrazione rimangono concentrati sulla protezione dei cittadini più vulnerabili, compresi gli anziani della nostra nazione”, ha detto il portavoce della campagna Ken Farnaso. (Fonte: msn).