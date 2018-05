NEW YORK – Non solo Stormy Daniels e Karen McDougall: già ben prima di loro il presidente americano, Donald Trump, avrebbe intrattenuto rapporti sessuali con conigliette di Playboy. E questo anche quando era sposato, non con Melania ma con Marla Maples. E lei era persino incinta. E’ quanto sostiene Elke Jensen, modella tedesca ex Playmate. Intervistata dal Daily Mail la ex congilietta ha raccontato di alcuni incontri con il tycoon, che sarebbe stato interessato anche ad una sua amica e collega, Barbara Moore.

Una sera le due donne sarebbero state invitate per cena nell’attico di Trump a New York. E dopo il pasto si sarebbe passati ad altro. “Ero seduta in lingerie mentre Donald Trump faceva sesso con la mia migliore amica, Barbara, ha raccontato Jensen. Era l’estate del 1993: il tycoon era sposato con la sua seconda moglie, Marla Maples, che era incinta di Tiffany Trump.

“Stavano facendo sesso e io li stavo guardando. Era come se non esistessi, se non fossi nemmeno nella stanza. Donald era davvero preso da Barbara”, ha racconta al tabloid britannico la ex modella tedesca. “Stavamo parlando, ridendo e bevendo sul letto, quando lui ha iniziato a spogliarla. All’epoca eravamo ragazze di Playboy ed eravamo abituate a giocare e a essere sempre sexy. Io non ero gelosa di Barbara, sapevo che tra loro c’era qualcosa. Non era una botta e via”. Ma nessuna di loro due sapeva che la moglie di Trump fosse incinta: “Quando Barbara l’ha scoperto è rimasta scioccata”.