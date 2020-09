Trump riduce il numero dei morti per Covid negli Usa, Twitter lo rimuove: “E’ disinformazione” (foto ANSA)

Twitter ha segnalato e rimosso un post di Donald Trump, dove il presidente Usa riduceva il numero morti per Covid negli Usa.

Twitter ha rimosso come fuorviante un post condiviso da Donald Trump in cui si riduceva il bilancio delle vittime di Covid negli Usa.

Il tweet originario era di “Mel Q”, un seguace della teoria cospirazionista QAnon, e affermava che i Centers for Disease Control and Prevention avevano “tranquillamente aggiornato il numero dei morti di Covid ammettendo che solo il 6% delle vittime riportate – circa 9000 – sono decedute davvero per il Covid”.

Il resto “aveva 2-3 altre gravi malattie”. Il tweet è stato tolto perché viola le regole di Twitter sulla disinformazione.

Nel loro aggiornamento, che peraltro risale a maggio, i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) hanno scritto che nel 6% dei decessi riportati il Covid-19 era “l’unica causa di morte menzionata. Questo tuttavia non significa che solo il 6% delle morti sono da attribuire al virus ma che il 94% delle vittime aveva almeno un altro fattore che ha contribuito al decesso”.

Trump e il video (falso) su Biden

Già nella giornata di ieri, Twitter aveva segnalato un video postato dalla campagna di Trump, definendolo un “contenuto multimediale manipolato”.

Si tratta di una breve clip di 3 secondi in cui Joe Biden stesso dice che “sarà impossibile essere al sicuro nell’America di Joe Biden”.

Ovviamente, il video è stato tagliato e preso fuori dal contesto in cui il candidato democratico aveva detto la frase in questione. (fonte ANSA)