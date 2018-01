Trump: “Rientrerei nell’accordo di Parigi sul clima se…”

ROMA – “Rientrerei? Sì, rientrerei. Mi piacerebbe molto, ma deve essere un buon accordo per gli Usa“. A confermarlo è il presidente americano Donald Trump riferendosi all’accordo di Parigi sul clima. Trump ha parlato nel corso di un’intervista al giornalista Piers Morgan che verrà trasmessa questa sera su ITV. Lo stesso Morgan ha anticipato sul suo account Twitter alcune dichiarazioni rilasciate dal presidente. Già lo scorso 10 gennaio Trump aveva detto che gli Usa potrebbero “rientrare” nell’accordo di Parigi.

Nel corso dell’intervista, Donald Trump critica Londra sulla Brexit affermando che se fosse stato al posto della premier britannica Theresa May avrebbe portato avanti i negoziati in modo “diverso” e sarebbe stato “più duro” con l’Unione europea. “No. Non negozierei nel modo in cui viene negoziata”, ha detto il presidente americano, riferendosi alla Brexit. “Penso che avrei negoziato diversamente. Avrei avuto un’attitudine diversa”, ha proseguito. E poi: “Avrei assunto una posizione più dura sull’uscita” dall’Unione europea.

Lo stesso Morgan ha anticipato sul suo account Twitter e sul Mail online alcune dichiarazioni rilasciate da Trump durante l’intervista. “Ho avuto molti problemi con l’Unione europea, e questo potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto grande da quel punto di vista, da un punto di vista commerciale. L’Unione europea ha trattato gli Stati Uniti in modo molto ingiusto in fatto di commercio” ha aggiunto il tycoon newyorkese.