Truth, il social di Trump su Apple store subito in tilt. L’app di social media dell’ex presidente americano Donald Trump, ‘Truth‘, è disponibile nell’App Store di Apple dalla mezzanotte. Diversi, utenti, tuttavia, hanno già riscontrato problemi tecnici e non riescono a creare un account.

Secondo Cnet alcuni di loro hanno ricevuto un messaggio di errore quando hanno provato a creare un account per accedere all’app, altri mentre provavano a inserire data di nascita, e-mail o numero di telefono.

Altri ancora hanno riferito di essere stati inseriti in una lista d’attesa dopo essersi registrati, “a causa della enorme domanda”.

Il Trump Media and Technology Group ha annunciato che avrebbe lanciato ‘Truth Social’ in ottobre come parte di uno sforzo “per resistere alla tirannia delle Big Tech”, dopo che l’ex presidente era stato bandito dai maggiori social in seguito all’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021.

Il Ceo della società Devin Nunes (ex parlamentare repubblicano) ha detto a Fox News che nel corso della settimana l’app sarà disponibile per più persone, e l’obiettivo è che sia pienamente operativa entro la fine di marzo almeno negli Usa.

Tim Scott, l’unico senatore repubblicano nero: “Pronto a fargli da vicepresidente”

L’unico senatore repubblicano afroamericano, Tim Scott del South Carolina, ha rivelato che sarebbe pronto a correre come vice di Donald Trump se il tycoon si ricandidasse nel 2024.

“Chiunque vuole essere sul suo carro, senza alcun dubbio”, ha detto a Fox News. Parole che hanno suscitato critiche, alla luce dei commenti razzisti incendiari fatti in passato dall’ex presidente.

Scott, 56 anni, è visto anche come un possibile contendente per la Casa Bianca. Sabato il Washington Post lo ha indicato al sesto posto tra i 10 possibili candidati repubblicani alla presidenza.