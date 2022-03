Ucraina, Biden: “Se ci saranno attacchi chimici risponderemo. La carenza di cibo sarà un’emergenza reale”

“Risponderemo all’uso di armi chimiche da parte di Mosca, la Nato risponderà”, ha detto il presidente americano Joe Biden al termine del vertice Nato a Bruxelles.

“La natura della risposta dipenderà dalla natura dell’uso”, ha chiarito. L’inquilino della Casa Bianca ha anche annunciato sanzioni contro altri 400 membri dell’elite russa, tra i quali oltre 300 parlamentari della Duma.

Le parole del presidente Biden

“Il nostro obiettivo era avere assoluta unità su tre obiettivi: assistenza militare e umanitaria all’Ucraina; sanzioni per piegare l’economia di Putin e punire le sue azioni; fortificare il fianco orientale dei nostri alleati Nato. Abbiamo raggiunto tutti e tre gli obiettivi. Putin scommetteva sulla spaccatura della Nato e dell’Europa, ma la Nato e l’Europa non sono mai state più unite di oggi. Putin sta ottenendo il contrario di quello che voleva”, ha proseguito Biden, sottolineando che “gli Stati Uniti sono impegnati nella fornitura di 2 miliardi di dollari in armi” e “un miliardo di aiuti umanitari” all’Ucraina.

“La Russia dovrebbe essere rimossa dal G20”

Il presidente americano ha anche sostenuto che la Russia dovrebbe essere rimossa dal G20, ma se alcuni membri dovessero essere contrari a questa decisione, “penso che all’Ucraina dovrebbe essere consentito di partecipare al prossimo incontro”.

“L’emergenza cibo sarà reale”

“L’emergenza cibo sarà reale, il prezzo delle sanzioni non lo paga solo la Russia ma anche i nostri alleati europe. Abbiamo parlato di come supplire a eventuali carenze di cibo”.