Fa discutere la stravagante uscita della portavoce del ministero degli esteri russo durante una conferenza stampa. Non tanto, o non solo, per ciò che Maria Zakharova ha dichiarato, e cioè che in Ucraina si sia giunti a vietare perfino i libri di cucina pur di non condividere con gli stranieri la ricetta del Borscht.

“Ucraina censura ricetta Borscht”

Soprattutto, è stato notato che la signora appariva un filo alterata, “apparentemente ubriaca”, come riferisce il caporedattore della “Nuova Gazeta. L’Europa” (pubblicata fuori dalla Russia). A dimostrazione del grado di allucinato distacco della realtà dell’inner circle putiniano.

Sostiene Maria Zakharova che gli ucraini vietano i libri di cucina per spirito sciovinista a difesa della gloria culinaria nazionale, il “borscht”, la famosa zuppa di barbabietole.

Maria Zakharova ubriaca in conferenza stampa

La ricetta del borscht – ha detto – non può essere condivisa. “Doveva appartenere a un popolo, a una nazionalità. Non potevano sopportare il pensiero che… ogni casalinga del mondo fosse in grado di cucinarla a modo suo”.

A suo dire, una prova che l’Ucraina è dominata culturalmente da “xenofobia, fascismo e estremismo”.

Il volto della Russia all’estero, commenta il portale della televisione ucraina 1+1 Tsn, confermerebbe il suo progressivo scivolamento in “in scandali legati a bugie, maleducazione, dichiarazioni inappropriate nei confronti di altri paesi”.