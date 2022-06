Ucraina, dagli Usa missili a media e lungo raggio per contrastare l’aviazione russa (Ansa)

Ucraina, gli Usa si preparano a inviare missili a medio e lungo raggio. Gli Stati Uniti invieranno all’Ucraina missili anti-aereo a medio e lungo raggio: lo riferiscono fonti vicine al dossier citate dalla France Presse al G7 in Germania.

Gli Stati Uniti stanno pianificando di inviare all’Ucraina sofisticati missili antiaerei per difendersi dagli attacchi russi, ha riferito all’Afp una fonte vicino al dossier.

Il presidente Joe Biden “ha reso prioritario l’acquisto di sistemi avanzati di difesa aerea per l’Ucraina”, ha affermato la fonte, chiedendo di non essere identificata.

“Un annuncio è probabile questa settimana” e si tratterà di “un sistema avanzato di difesa missilistica terra-aria a medio e lungo raggio”, nonché di altre armi per aiutare l’Ucraina a combattere l’invasione russa.

Mosca: “Missili Usa a Kiev? Faremo i nostri interessi”

“Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione in tal senso (dagli Stati Uniti). Per quanto riguarda la protezione dei nostri interessi, tali misure sono continue”: così il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha risposto, come riporta Interfax, alla domanda dei giornalisti sul nuovo invio dagli Usa di missili a medio e lungo raggio a Kiev.