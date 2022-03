“Sulla base delle informazioni ricevute, abbiamo appreso che i documenti di pianificazione per la guerra con l’Ucraina sono stati approvati il 18 gennaio 2022 e l’operazione di conquista dell’Ucraina si sarebbe dovuta compiere in 15 giorni, cioè dal 20 febbraio al 6 marzo”. Lo rivelano su Facebook le Forze armate ucraine, citando carte segrete russe finite nelle loro mani.

“Grazie al successo delle azioni di una delle unità delle Forze Armate dell’Ucraina – si legge in questo post – gli occupanti russi perdono non solo equipaggiamento e vite umane. In preda al panico, abbandonano anche documenti segreti”.