Ucraina, l'ex ministro: "C'è la Russia dietro al piano di pace italiano". Kiev: "Caduti 31mila soldati russi in 100 giorni di guerra"

Dietro il piano di pace per l’Ucraina proposto dall’Italia c’è Mosca, che cerca di attuare la sua linea attraverso Paesi terzi: ne è convinto l’ex ministro degli Esteri ucraino Volodymyr Ohryzko, che ha spiegato la sua posizione durante un’intervista al giornale ucraino Obozrevatel ripresa dall’agenzia ucraina Unian.

Ucraina, l’ex ministro: “La Russia dietro al piano di pace italiano”

“Questo è sorprendente, perché di solito qualsiasi piano, se riguarda un Paese, viene almeno discusso e persino concordato con quel Paese. Se riguarda te, fare queste cose senza di te è semplicemente immorale – ha detto Ohryzko -. C’è una formula: niente sull’Ucraina senza l’Ucraina. Ma qui non hanno prestato attenzione a questo e hanno subito presentato un piano all’Onu, un’organizzazione assolutamente incapace che non può fare nulla e non farà nulla, perché la Russia bloccherà immediatamente qualsiasi iniziativa ragionevole insieme alla Cina”. Quindi, questo piano dovrebbe essere ignorato, ha commentato.

Kiev: “31.000 soldati russi uccisi in 100 giorni di guerra in Ucraina”

Intanto si aggiorna il bilancio delle vittime di questa guerra, che ha raggiunto ormai il centesimo giorno. Secondo quanto riferito da Kiev, sono circa 30.950 i soldati russi uccisi in Ucraina nei primi 100 giorni dell’invasione russa.

Nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca, l’esercito ucraino indica che si registrano anche 210 caccia, 175 elicotteri e 535 droni abbattuti.

Inoltre le forze di Kiev affermano di aver distrutto 1.367 carri armati russi, 675 pezzi di artiglieria, 3.366 veicoli blindati per il trasporto delle truppe, 121 missili da crociera e 13 navi.

Guerra in Ucraina, Zelensky: “La vittoria sarà nostra”

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si dice certo della vittoria: “sarà nostra”. Il presidente ucraino ha pubblicato un breve video su Instagram nel centesimo giorno dell’invasione russa del Paese. “Rappresentanti dello Stato sono qui da cento giorni per difendere l’Ucraina”, afferma Zelensky.

Nel filmato, della durata di 36 secondi, il presidente ucraino è davanti all’edificio dell’amministrazione presidenziale a Kiev insieme, tra gli altri, al primo ministro, Denys Shmyhal e al consigliere presidenziale, Mykhaylo Podolyak.