Ucraina, Medvedev: “Garanzie chieste da Kiev un prologo alla Terza Guerra Mondiale”

La bozza delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina diffusa oggi dalla presidenza di Kiev è “di fatto un prologo alla Terza Guerra Mondiale”. Lo ha scritto su Telegram il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Dmitry Medvedev.

Le parole di Medvedev

“Naturalmente, nessuno darà alcuna garanzia ai nazisti ucraini, dopotutto è quasi come applicare l’Art. 5 del Trattato della Nato”, ha aggiunto. “Se questi idioti continueranno a pompare senza freni il regime di Kiev con i tipi di armi più pericolosi – ha avvertito l’ex capo del Cremlino – prima o poi la campagna militare passerà a un altro livello”.

“I confini visibili e la potenziale prevedibilità delle azioni delle parti in conflitto scompariranno da esso. Seguirà uno scenario militare che coinvolgerà nuovi partecipanti”, ha proseguito Medvedev. “E poi i Paesi occidentali non potranno sedersi nelle loro case e appartamenti puliti, ridendo di come indeboliscono accuratamente la Russia per procura”, ha minacciato ancora, citando un brano dell’Apocalisse: “Del resto si dice: ‘Per queste tre piaghe, per il fuoco, il fumo e lo zolfo che uscivano dalla loro bocca, una terza parte del popolo morì'”.