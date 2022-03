Stoltenberg (Nato): “Conflitto fuori controllo se si diffonde oltre l’Ucraina. 130 jet in allerta alta”

“Abbiamo la responsabilità di garantire che il conflitto non si intensifichi e non si diffonda oltre l’Ucraina, che sarebbe ancora più pericoloso distruttivo e ancora più mortale. La situazione porterebbe a una spirale fuori controllo”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in una conferenza stampa nel corso della visita in Lettonia che poi ha aggiunto: “Proteggeremo e difenderemo ogni centimetro di tutto il territorio alleato”

La Nato ha rafforzato la sua parte orientale

“Per assicurarsi che non ci sia spazio per errori di calcolo a Mosca – ha detto – la Nato ha rafforzato in modo significativo la presenza nella parte orientale della nostra alleanza”.

“Abbiamo 130 jet in allerta alta, oltre a 200 imbarcazioni nell’estremo nord” e “migliaia di soldati nella regione, incluso il gruppo di battaglia multinazionale della Nato”, ha sottolineato. “Proteggeremo ogni centimetro della Lettonia e proteggeremo ogni centimetro di tutto il territorio alleato”.

La Russa in totale isolamento

“Colpire i civili è un crimine di guerra ed è del tutto inaccettabile. Due milioni di persone sono fuggite dall’Ucraina – ha sottolineato. Questa è la crisi dei rifugiati in più rapida crescita in Europa dalla seconda guerra mondiale. Ci sono rapporti molto credibili di civili che vengono colpiti mentre cercano di fuggire”.

“La Russia – ha detto ancora il segretario generale della Nato – è stata colpita con sanzioni severe e senza precedenti” ed è in “totale isolamento sulla scena mondiale”. “Gli alleati stanno aiutando l’Ucraina a sostenere il suo diritto fondamentale all’autodifesa intensificando con miliardi di euro di sostegno e aprendo le loro frontiere e fornendo aiuto ai rifugiati”.