Usa 2020, Biden a un passo dalla vittoria. Allestito il palco per il suo discorso

Biden a un passo dalla vittoria. Allestito il palco per il suo discorso. Il candidato dem al momento è avanti in Georgia e anche in Pennsylvania.

Usa 2020, le ultime notizie. Il candidato democratico Joe Biden dice di non avere dubbi che quando il conteggio dei voti sarà terminato lui sarà il nuovo presidente degli Stati Uniti:

“Chiedo a tutti di mantenere la calma – le sue parole – il conteggio è in corso, e sapremo presto. In America il voto è sacro, ogni voto va contato. Grazie per la pazienza”.

Biden al momento è avanti in Georgia e anche in Pennsylvania. A un passo dalla vittoria.

Solo con i 20 voti elettorali della Pennsylvania, il candidato democratico riceverebbe i punti necessari per superare quota 270 e vincere.

Intanto è stato allestito il palco nella sede della campagna dei democratici nel Delaware.

Da qui parlerà Biden, probabilmente per dichiarare la sua vittoria.

Usa 2020, la replica di Donald Trump

“Se contiamo i voti legali sto vincendo io. Non c’è stata l’onda blu prevista dai sondaggi ma un’onda rossa. Il partito repubblicano è diventato il partito della classe lavoratrice. Vedo frodi, corruzione e brogli. Non permetteremo a corrotti di rubare le elezioni”.

La Georgia verso il riconteggio

In Georgia continua lo spoglio, mancano poche Contee e restano più di 4mila voti da contare, così come un numero imprecisato di schede dall’estero e militari che stanno ancora arrivando, ha detto un funzionario elettorale.

Per lo stretto margine tra i candidati, “ci sarà un riconteggio in Georgia”, ha detto il massimo funzionario elettorale dello Stato. Non è stata rilevata nessuna frode. Biden è in vantaggio di 1.579 voti.

Pelosi definisce Biden “presidente eletto”

La Speaker della Camera, Nancy Pelosi, definisce lo sfidante democratico per la Casa Bianca Joe Biden “presidente eletto”, dando per certa la vittoria. Lo ha detto durante una conferenza stampa alla Capitol Hill. (Fonte: Ansa).