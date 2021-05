Usa, l’esercito segreto del Pentagono conta su 60.000 agenti e costa 900 milioni di dollari

L’esercito segreto del Pentagono sarebbe dieci volte più grande dell’ala clandestina della CIA e 60.000 agenti sarebbero impegnati in missioni top-secret.

Secondo un nuovo rapporto pubblicato da Newsweek, il personale militare, inclusi esperti di sicurezza informatica e forze speciali, opera in paesi ostili come la Corea del Nord e l’Iran ed è supportato da agenzie governative per un costo stimato in $ 900 milioni.

Un agente dell’intelligence, che ha mantenuto l’anonimato, afferma che l’esercito opera nel programma “signature reduction”. Il termine non è ufficialmente riconosciuto dal Dipartimento della Difesa ma è utilizzato per definire “misure che vengono adottate per proteggere le operazioni”.

La dimensione di questo cosiddetto esercito non è mai stata esaminata dai membri del Congresso, ma Newsweek afferma che è dieci volte più grande delle forze della CIA. Come riportato dal Daily Mail, durante la ricerca online di potenziali sospetti i “cyber warriors” utilizzano ID falsi per proteggere la propria identità. Ma ci sono state occasioni in cui agenti sotto copertura sono stati smascherati.

Nel 2013, Ryan Fogle è stato arrestato a Mosca con l’accusa di aver tentato di far lavorare agenti russi per la CIA. Gli agenti dell’intelligence russa hanno bloccato Fogle mentre indossava un travestimento poco convincente. In base alle immagini sembra utilizzasse un equipaggiamento da spia ben poco tecnologico, tra cui due parrucche di colore diverso e tre paia di occhiali. Sembra avesse due coltelli, una bussola, una cartina stradale di Mosca e mazzette di contanti in banconote da 500 euro. I servizi segreti russi (FSB) hanno riferito di aver arrestato Fogle mentre tentava di reclutare un loro agente per la CIA.

Dall’inchiesta di Newsweek è inoltre emerso che un’azienda con sede nella Carolina del Nord insegna agli agenti come cambiare età e genere, attraverso i travestimenti, come proteggere l’identità usando una custodia in silicone che altera le impronte digitali e permette di non essere individuati. Tuttavia, secondo quanto riferito da Seapower Magazine, i progressi nei sensori a infrarossi rendono difficile rimanere sotto copertura. (Fonte: SUN)