Usa, va avanti il caso del figlio di Joe Biden: il presidente sapeva delle tasse all’estero?

Negli USA i Democratici sono consapevoli che c’è un problema Hunter: il rappresentante del GOP James Comer afferma che il figlio di Biden è un “rischio per la sicurezza nazionale” e un problema per gli elettori. Se nel 2022 i repubblicani riprenderanno la Camera, una priorità sarà scoprire se il presidente è stato coinvolto negli affari di Hunter.

Secondo quanto riporta il Daily Mail, James Comer – che sarebbe pronto ad assumere la carica di presidente del Comitato per la supervisione e la riforma – afferma che il figlio del presidente e i suoi soci in affari dovranno rispondere a molte domande riguardanti accordi e tasse con l’estero. Comer aggiunge che la Casa Bianca sarà inoltre pressata sul fatto che il presidente fosse a conoscenza di una qualsiasi delle transazioni e crede che gli elettori americani ora stiano realizzando che lo scandalo Hunter non è una “teoria del complotto”, mettono in dubbio l’etica e la trasparenza dell’amministrazione.

Il caso del figlio di Joe Biden

Comer ha definito Hunter un “rischio per la sicurezza nazionale” e un “truffatore”. L’addetto stampa uscente Jen Psaki ha sempre negato che il presidente Biden abbia parlato con il figlio dei suoi affari. Hunter si sarebbe rivolto al Dipartimento di Giustizia quando gli sono state chieste informazioni sull’indagine nel Delaware su reati fiscali, riciclaggio di denaro e lobbying illegale per clienti stranieri. Ha inoltre rifiutato di rispondere alle domande sulla base del fatto che non lavora per l’amministrazione Biden.

I repubblicani sono attualmente la minoranza al Congresso, ma i sondaggi e le crescenti questioni per il presidente Biden e i democratici indicano che nelle elezioni mid term di novembre potrebbero riprendersi la Camera. In un’intervista con il DailyMail.com, Comer ha dichiarato: “Il racconto è sempre stato quello che Hunter era da solo e Joe Biden non aveva alcun interesse o conoscenza di nulla di ciò che suo figlio stava facendo rispetto all’attività commerciale. Penso che ciò sia assolutamente falso”. Comer ha affermato di aver chiesto al socio in affari di Hunter, Eric Scherwin, di fornire informazioni sui rapporti d’affari e sulle sue visite alla Casa Bianca mentre Joe Biden era vicepresidente.

I registri della Casa Bianca

I registri della Casa Bianca mostrano che nel 2016 durante l’amministrazione di Barack Obama, Schwerin si è recato 27 volte al 1600 Pennsylvania Avenue. Comer ha detto di non aver sentito dire nulla da Schwerin, ma “più mettiamo insieme i tasselli e più si vede che c’è uno schema. Questa è la criminale famiglia Biden”. “Il motivo per cui lo stiamo facendo non è politico”, ha aggiunto Comer. “Siamo a un punto in cui temiamo che il presidente sia stato compromesso dai loschi affari di Hunter. Il problema è che i Democratici sanno che c’è un problema Hunter Biden”.

Alcune e-mail hanno rivelato che Joe Biden ha accettato di pagare le spese legali di Hunter per una società controllata dal governo cinese. L’analisi ha sollevato nuove domande sul fatto che prima di entrare in carica il presidente abbia ricevuto denaro da un’impresa straniera. “Si tratta di informazioni legittime e basate sui fatti. Rende Hunter un rischio per la sicurezza nazionale, potrebbe potenzialmente mettere Joe Biden in una posizione compromessa. Sia contro la Cina che la Russia, due paesi da cui al Congresso dobbiamo guardarci le spalle”, ha osservato Comer. Tuttavia non sono attualmente emerse prove conclusive che Joe Biden abbia tratto profitto da uno qualsiasi degli affari del figlio Hunter.