“Venezuela di Chavez finanziò M5S con 3 milioni e mezzo nel 2010”, la notizia dell’ABC

ROMA – Il Venezuela di Chavez e Maduro nel 2010 finanziò il Movimento 5 Stelle?

Questa è la tesi del quotidiano spagnolo Abc (qui il link all’articolo originale).

Quotidiano che cita un documento classificato dell’intelligence venezuelana, di cui pubblica una foto.

Secondo il giornale, l’attuale presidente del Venezuela, allora ministro degli Esteri di Chavez, avrebbe spedito una valigetta con 3,5 milioni di euro al consolato venezuelano a Milano indirizzati a Gianroberto Casaleggio per finanziare segretamente il movimento fondato nel 2009 da Beppe Grillo.

La ricostruzione di Abc

Secondo Abc, quotidiano spagnolo di indirizzo conservatore, il console venezuelano a Milano, Gian Carlo di Martino, fece da intermediario per la transazione finale a Casaleggio, che avvenne in contanti.

Il documento indica il cofondatore e ideologo del Movimento Cinquestelle, morto nel 2016, come “promotore di un movimento di sinistra rivoluzionario e anticapitalista nella Repubblica italiana”.

I 3,5 milioni di euro, secondo Abc, furono inviati “in modo sicuro e segreto attraverso una valigia diplomatica”.

La somma destinata al Movimento Cinquestelle sarebbe stata attinta da fondi riservati amministrati dall’allora ministro dell’Interno (oggi al dicastero dell’Economia), Tareck el Aissami.

Aissami – ricorda il quotidiano – è stato oggetto di sanzioni da parte delle autorità statunitensi per reati legati al narcotraffico e al riciclaggio di denaro.

Abc afferma di avere contattato i diretti interessati alla vicenda, compreso Grillo, ma che “nessuno di loro ha risposto alle domande”.

Antonio Tajani: “Presenterò interrogazione”

“Grazie a questo documento segreto pubblicato dallo spagnolo Abc si comprende l’atteggiamento del Governo italiano sul Venezuela e Maduro.

Presenterò un’interrogazione urgente a Borrell per sapere chi in Europa e per quanto tempo ha ricevuto finanziamenti illeciti dal regime venezuelano”.

Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, eurodeputato di Forza Italia in merito alle rivelazioni del quotidiano spagnolo Abc secondo le quali Nicolás Maduro avrebbe finanziato nel 2010 il Movimento Cinquestelle.

Grimoldi (Lega): “Subito al voto”

“I Cinque Stelle finanziati, in nero, con valigie zeppe di milioni, da un dittatore sudamericano legato ai narcotrafficanti?

Per la serie ‘W la democrazia e la trasparenza’. (…).

E questi starebbero al Governo per fare gli interessi degli italiani? Torniamo subito a votare a settembre!”.

Lo dichiara Paolo Grimoldi, deputato della Lega, componente della Commissione Esteri della Camera e presidente della delegazione italiana all’Osce.

Il tweet di Benedetto Della Vedova: “Interrompere gli Stati Generali e chiarire sul Venezuela”

“L’accusa di finanziamento non dichiarato al M5S dal Venezuela è gravissima.

Il Governo sospenda gli Stati Generali per consentire a Conte, Di Maio e ai Ministri del M5S di chiarire la situazione e smentire che l’amicizia con Caracas abbia mai comportato alcun tipo di finanziamento direttamente o tramite Casaleggio”.

Lo scrive su Twitter il segretario di Più Europa Benedetto Della Vedova. (Fonti: Abc, Ansa).