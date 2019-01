CARACAS – Il regime di Nicolas Maduro crolla dopo gli scontri in piazza e Juan Guaidò si è autoproclamato presidente del Venezuela pro-tempore. L’oppositore del regime di Maduro e presidente di quell’Assemblea Nazionale, che proprio dal tribunale del regime era stato dichiarata illegittima, ne prende il posto dopo gli scontri e le manifestazioni nelle piazze da Caracas a Maracaibo in cui sono morte 4 persone. Il primo a riconoscere Guaidò come capo ad interim del Venezuela è stato proprio Donald Trump, con gli Stati Uniti che avevano apertamente criticato il regime.

Guaidò ha affermato di aver preso questa decisione “per ottenere la fine dell’usurpazione, un governo di transizione e libere elezioni”. Dopo il giuramento ha chiesto di giurare anche ai presenti nella manifestazione di impegnarsi “a ristabilire la Costituzione in Venezuela”.

Il leader dell’Assemblea nazionale, controllata dall’opposizione, ha rivolto un appello anche alle Forze armate nel prestare giuramento come presidente della Repubblica, chiedendo loro di “ristabilire la Costituzione” nel paese sudamericano: “Oggi abbiamo un appuntamento storico con la nostra patria: civili, politici e militari, avremo l’opportunità di ritrovarci con il popolo in tutto il Venezuela. Fratelli e sorelle, sappiamo molto bene che la violenza è l’arma dell’usurpatore, la nostra è invece la voce di milioni di venezuelani che oggi incontreremo di nuovo in strada, in pace per il Venezuela”.

Il segretario generale dell’Organizzazione degli Stati Americani (Osa), Luis Almagro, ha riconosciuto il nuovo presidente: “Le nostre congratulazioni a Juan Guaidò come Presidente incaricato del Venezuela. Ha tutto il nostro riconoscimento per promuovere il ritorno del Paese alla democrazia”. Anche Trump ha ufficialmente riconosciuto il nuovo presidente e ha lanciato un appello a tutte le capitali occidentali a seguire il suo esempio e a rinnegare il governo di Nicolas Maduro.